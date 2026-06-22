canacoon aktualisiert Einschätzung zur Zukunft der Compliance bis 2030

steigende regulatorische Komplexität verlangt tiefgreifendes technisches Verständnis

Die canacoon GmbH veröffentlicht ein Update ihrer Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung von IT-Sicherheit und Compliance bis zum Jahr 2030. Die aktualisierte Analyse zeigt deutlich: Unternehmen stehen vor einer zunehmenden Verdichtung regulatorischer Anforderungen, die ohne fundiertes technisches Know-how kaum noch beherrschbar sein wird.

Aktuelle Standards wie DORA treiben eine Harmonisierung voran, erhöhen jedoch gleichzeitig den Umsetzungsdruck auf Unternehmen. Compliance entwickelt sich damit zur technischen Kernkompetenz, die eng mit IT-Architektur und Geschäftsprozessen verzahnt sein muss. „Sofern dies nicht bereits geschehen ist, sind Unternehmen gut beraten, ihre Compliance-Strategien zeitnah entsprechend zu justieren oder vollständig neu auszurichten, um nicht von den Realitäten überholt zu werden“, so Stefan Tewes, CEO der canacoon GmbH.

Die Einschätzung aus 2025 sowie das Update aus 2026 dazu, sind auf der Internetseite des Unternehmens zu finden.

canacoon ist spezialisiert auf die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich von geschäfts- und lösungsorientierter Informations- und IT-Sicherheit. Zum Portfolio gehört die gesamte Kette der geschäftsorientierten security von der Ermittlung und Definition von Anforderungen, über die Entwicklung von Strategien, Analyse und Konzeption von Prozessen und effektivem Change Management bis hin zur technisch fundierten Beratung für die geschäfts- und risikogerechte Absicherung und Definition von Architekturen und Systemen. Nähere Infos unter auf der Webseite der canacoon unter www.canacoon.com/leistungen/

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