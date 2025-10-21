canacoon mit Top Rated-Siegel Gehaltszufriedenheit 2025

und gehört damit zu den Top 3% in Deutschland

Die Arbeitgeber-Vergleichsplattform kununu zeichnet die canacoon GmbH mit dem Top Rated-Siegel „Gehaltszufriedenheit 2025“ aus. Grundlage der Auszeichnung bilden die unabhängigen Bewertungen der Mitarbeitenden auf der Plattform Kununu. canacoon gehört damit zu den 3% der Unternehmen mit der höchsten Gehaltszufriedenheit, welches außerdem einen überdurchschnittlichen Gehalt- und Sozialleistungen-Score sowie einen Gesamtprofil-Score von über 4,9 Sternen in Deutschland vorweisen kann.

„Wir sind außerst zufrieden ein solches Ergebnis mit dem Scoring unserer Mitarbeitenden zu erhalten. Leistung muss sich für jeden bei canacoon lohnen, um Dinge wirklich voranzutreiben zu können“, so Stefan Tewes, CEO der canacoon. „Um langfristig Erfolg zu haben, ist neben dem Wohlfühlfaktor und dem Leben echter Werte, die angemessen hohe Vergütung ein wichtiger Teil des wertschätzenden, motivierenden Gesamtpaketes.“

canacoon ist spezialisiert auf die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich von geschäfts- und lösungsorientierter Informations- und IT-Sicherheit. Zum Portfolio gehört die gesamte Kette der geschäftsorientierten security von der Ermittlung und Definition von Anforderungen, über die Entwicklung von Strategien, Analyse und Konzeption von Prozessen und effektivem Change Management bis hin zur technisch fundierten Beratung für die geschäfts- und risikogerechte Absicherung und Definition von Architekturen und Systemen. Nähere Infos unter auf der Webseite der canacoon unter www.canacoon.com/leistungen/

