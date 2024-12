cannyboard unterstützt New-Work-Projekt Servus Otto

Seefeld / München, 12. Dezember 2024: Das interaktive Display cannyboard 86 von in2systems, einer Schwestergesellschaft der TQ-Group, ist offizieller Technologiepartner des Münchner New-Work-Projekts Servus Otto. Dieses innovative Konzept revitalisiert das ehemalige Otto-Gebäude in München und schafft ein modernes Umfeld für flexible Arbeitsmodelle. Ziel ist es, die zahlreichen älteren Gebäude in deutschen Städten vor dem Abriss zu schützen und im Sinne der Nachhaltigkeit einen neuen Wert und Nutzen zu geben.

Das Projekt Servus Otto vereint Nachhaltigkeit, Flexibilität und Kreativität in einer zukunftsorientierten Arbeitslandschaft. Das revitalisierte Otto-Gebäude im Norden Münchens dient als lebendige Wissenswerkstatt, die Besucher in eine Welt des flexiblen Arbeitens mitnimmt und moderne Kommunikation sowie Innovationsgeist fördert.

Servus Otto stellt das ideale Einsatzgebiet für das cannyboard 86 dar, ein 86-Zoll-Multitouch-Display, das die interaktive Zusammenarbeit in Meetings, Workshops und Schulungen ermöglicht. Mit seiner nahtlosen Integration von Microsoft Teams, Google Chrome, YouTube, Miro und weiteren Anwendungen bietet es eine All-in-One-Lösung für moderne Arbeitsumgebungen.

„Es ist eine gewaltige Aufgabe, den Immobiliensektor nachhaltiger zu gestalten. Servus Otto ist ein Schlüsselprojekt, um zu verstehen, wie es gelingen kann“, sagt Stephan Ludwig, Vertriebsleiter bei in2sytems. „Das cannyboard ermöglicht eine effiziente und interaktive Team-Arbeit. Das macht es zum idealen Werkzeug für die moderne Arbeitswelt.“ Neben in2systems unterstützen weitere namhafte Unternehmen wie Vitra, Art-Invest und Gira die Realisierung von Servus Otto. Das Projekt bietet Unternehmen und Freiberuflern einen Ort, um flexibles Arbeiten zu entdecken und zu testen.

Zur Eröffnung des wegweisenden Projekts kamen zahlreiche Gäste aus Baubranche, Architektur und Design. Servus Otto ist gedacht als „Wissenswerkstatt Bauen im Bestand“ und wird Nachhaltigkeit, Flexibilität und Kreativität in einer zukunftsorientierten Arbeitswelt vereinen. Bei der Einweihung hielt der bekannte Wirtschaftspsychologe Guido Beyer – mit perfekter technischer Unterstützung des cannyboard – einen Impulsvortrag und einen Miniworkshop.

Weitere Informationen zum cannyboard gibt es hier

Über in2systems

Die in2systems GmbH ist eine Schwestergesellschaft der TQ-Group, die in Bayern Technologie zum Anfassen und Begeistern entwickelt und produziert. Das Ziel ihrer großformativen Touchscreen-Lösung cannyboard ist es, das Beste aus der digitalen und analogen Welt zu vereinen und damit Qualität und Produktivität von Meetings zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt in2systems das cannyboard kontinuierlich weiter, um mit der stets passenden Soft- und Hardware ein „state-of-the-Art“ Nutzererlebnis zu bieten. Der Elektronikspezialist TQ-Group unterstützt in2systems dabei mit 30-jähriger Erfahrung in Entwicklung und Fertigung von Elektronik und Gesamtsystemen. Weitere Informationen gibt es unter: www.cannyboard.com/de

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.100 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

