CAPANOVA ab sofort bei HAGEL-SHOP

Die komplette CAPANOVA Produktserie ist ab sofort auch bei HAGEL-SHOP erhältlich, den Experten für Haarpflege und Beauty.

CAPANOVA geht seinen Weg, unbeirrt und mutig. Und das aus gutem Grund. Die erste natürliche Haarpflege-Serie ist nach wie vor revolutionär und erfüllt die hohen Anforderungen aller Gentlemen, denen Styling und Pflege wichtig sind. Ziemlich rasant ist die Marke in den sozialen Medien gewachsen und auch Top-Models sind von der Qualität überzeugt.

Kein Wunder, dass auch einer der Marktführer in Sachen Haarpflege, Salon HAGEL aus der Hansestadt, auf CAPANOVA aufmerksam geworden ist und nun die komplette Serie im Onlineshop HAGEL-SHOP.de eingeführt hat. Hier treffen echte Experten auf Produkte voller Expertise.

HAGEL-SHOP steht mit mehr als 85 Jahren für Friseurkompetenz und Know-How rund um das Thema Haarpflege und -styling. Kaum einer kommt an diesem Onlineshop vorbei, denn wer ein spezielles Haarprodukt sucht, wird dort mit Sicherheit fündig. Die Haarexperten bieten schon immer eine sehr breite Auswahl exklusiver Haarpflege-Produkte – online und auch in den Salons. Mit den natürlichen Produkten wird das Angebot für Männerhaar perfekt ergänzt.

Und auch im stationären Handel stößt CAPANOVA auf großes Interesse. Hier werden die Produkte ebenfalls in Kürze sichtbar werden, doch mehr dazu später.

Und auch im CAPANOVA Management ist man sehr zufrieden: “Es ist schön, von den großen Playern wahrgenommen und angesprochen zu werden. Der Markenaufbau ist für ein junges Unternehmen nicht immer leicht, doch all das positive Feedback beweist, dass wir uns stets auf dem richtigen Weg befunden haben. Vor allem macht uns stolz, gemeinsam mit unseren Lieferanten diese großartigen Produkte kreiert zu haben. Die Nachfrage war von Beginn an immens.”

Weitere Infos unter: www.capanova.com

