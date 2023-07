Caps online selbst gestalten

Dein persönlicher Lifestyle

Jetzt kannst Du Deine Caps selber gestalten

Mainstream? Muss nicht sein. Zumindest nicht, wenn Du mit uns zusammen für Deine eigene Fashion sorgst. Dein Cap selbst designen ist nämlich jetzt kein Problem mehr. Das bedeutet, dass langweilige Baseballmützen endlich aus Deiner Welt verschwinden werden. Denn Du kannst Dein eigener Designer sein und Deine Modewelt selbst erobern.

Stickerei oder cooles Acryl?

Beim Kappen gestalten hast Du fast die freie Wahl. Es gibt mindestens drei Möglichkeiten, um Dein Design in Szene zu setzen. Die Kunst mit Nadel und Faden kreativ zu sein, das ist die erste der Optionen. Stickereien sind übrigens nichts für kleine Mädchen, denn diese Verzierungen waren schon immer etwas, was für Style und Klasse gesprochen hat. Ob Du Dich für glitzernde Fäden entscheidest, die Dich in der Sonne voll in Szene setzen oder doch das Blutrot willst, das tüchtig Eindruck macht, bleibt Dir überlassen. Das sind aber nur zwei der Möglichkeiten, beim Sticken ist Kreativität absolut normal. Damit trifft alte Tradition auf neue Ideen. Es geht aber noch aktueller. Denn ein extrem neuer Trend ist Acryl. Deine Initialen aus Spiegelacryl. Das ist ein Hingucker, der den Namen wirklich verdient hat. Mit dieser Möglichkeit des Designs zeigst Du, wer du bist und überstrahlst damit alles. Das Bedrucken ist die dritte Methode, um dein Cap selbst zu gestalten. Das ist die Möglichkeit, mit der Du eigene Entwürfe bis ins kleinste Detail umsetzen kannst. Dein eigener Tag oder ein Bild, welches Du selbst gemalt hast? Kein Problem, kann alles auf die Mütze.

Caps designen: So geht es

Das eigene Cap zu designen ist wirklich einfach: Zuerst wählst Du Deine Wunschkappe aus. Allein damit zeigst Du schon Deine Individualität. Dann entscheidest Du, wo das Motiv hin soll. Auf die Front oder auf die Seiten? Oder doch hinten angebracht? Diese Fragen beantwortet allein Dein Geschmack, denn Du bist hier der Designer. Ein Lederpatch ist übrigens auch eine tolle Möglichkeit, um das Cap noch auffallender zu machen. Es ist der ultimative Eyecatcher, der von niemand übersehen werden kann. Wenn all das beschlossen und entschieden ist, dann geht es schon an den wirklich kreativen Teil. Sollen es Deine Initialen sein oder doch ein anderes Motiv? Wenn Du Dich für die zweite Möglichkeit entscheidest, kannst Du Dein Design ganz fix realisieren. Denn Du kannst Deine Kunst einfach hier hochladen und wir sorgend dafür, dass sie auch auf der Kappe landet. Unser Online Designer steht Dir dabei zur Seite. Er sorgt dafür, dass Dein Entwurf Dein Cap absolut unverwechselbar macht. Wir produzieren zudem nicht nur in Massen, sondern bereits ab einem Stück ganz ohne Aufpreis.

Im Jahr 2013 wurde Konny Design gegründet und seitdem haben wir uns stets darauf konzentriert, unseren Kunden höchste Qualität ohne Mindestmengen zu einem fairen Preis zu bieten. Wir verstehen, dass nicht jeder gleich mehrere Produkte benötigt, und deshalb bieten wir auch Einzelanfertigungen an. Wir möchten es unseren Kunden leicht machen, ihr eigenes Produkt zu gestalten und eine realistische Vorschau zu erhalten, wie es letztendlich aussehen wird.

