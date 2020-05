Car-Domains, Cars-Domains, Auto-Domains, Autos-Domains und Dealer-Domains für die Auto-Industrie

ICANN führt über 1000 neue Domainendungen ein – darunter auch mehrere Domains für die Auto-Industrie und den Auto-Handel.

Gerade in Zeiten, in denen der Verkauf von Autos schwieriger ist als zuvor, sollte Auto-Industrie und Autohandel auch neue Ansätze des digitalen Marketings mit neuen Domains nutzen.

Diese Domains sind sprechende Domains, die schon durch die Domainendung verraten, worum es geht. Solche Domains sind besonders merkfähig. Die Merkfähigkeit einer Domain ist neben der Suchmaschinenplazierung ein wesentliches Element für das Marketing der Webseite, die mit dieser Domain verbunden ist.

Sie können wählen zwischen:

1. Car-Domains ( https://www.domainregistry.de/car-domains.html)

2. Cars-Domains ( https://www.domainregistry.de/cars-domains.html)

3. Auto-Domains ( https://www.domainregistry.de/auto-domains.html)

4. Autos-Domains(https:/// www.domainregistry.de/autos-domains.html)

5. Limo-Domains ( https://www.domainregistry.de/limo-domains.html)

6. Dealer-Domains( https://www.domainregistry.de/dealer-domains.html)

Warum sollten Sie Ihren Firmennamen und Ihre Marken unter diesen Domainendungen registrieren?

1. Internet und Auto rücken immer näher zusammen. Irgendwann werden mindestens die Rücksitze der Autos standardmäßig mit Bildschirm und Internet ausgestattet sein. Die Eingangswebseite können Autoindustrie und Handel mit Informationen über ihre Angebote ausstatten und dafür eine Domain verwenden, die wie die Car-Domain, Cars-Domain oder Auto-Domain gut merkfähig ist.

2. “Internet der Dinge”

Das “Internet der Dinge” wird eine große Rolle in der Auto-Industrie und im Autohandel spielen.

a) in der Produktion

b) in der Logistik, z.B. bei Ersatzteilen

c) als Produkt oder zusätzliches Feature für den Verbraucher.

Der Verbraucher wird sich in Zukunft nicht mehr am Hubraum des Autos orientieren, sondern daran, wieviel “Connectivity” ihm sein neues Auto bietet.

Der Autohersteller der Zukunft wird dem Autobesitzer eine kostenlose individuelle Subdomain unter der vom Hersteller registrierten Auto-Domain zur Verfügung stellen. Der Kunde kann die Funktionen seines Autos unter dieser Auto-Domain im Internet nachschlagen und prüfen: Reifendruck, Benzinverbrauch, Benzinvorrat, Ölstand, Zustand von Teilen des Autos wie z.B. Bremsen etc.

Es wird in Zukunft selbstverständlich sein, dass ein Autobesitzer sein Auto orten kann, z.B. auch bei Diebstählen. Er kann auch per Internet eine “Wegfahr-Sperre” aktivieren. In der Folge werden sich Auto-Diebstähle nicht mehr lohnen, weil der Besitzer sein Auto elektronisch stilllegen lassen kann und der Polizei den Standort des Autos mitteilen kann.

Das “Object Naming System” des “Internets der Dinge” in der Auto-Industrie muss auf einer Domain beruhen. Dafür bieten sich zwangsläufig die Auto-Domains (Auto-Domain, Car-Domains, Cars-Domain) an, weil sie in diesen Zusammenhang passend sind, weil ihre Merkfähigkeit größer ist und weil sie im Gegensatz zu Länder-Domains zu dem internationalen Auftreten der Autoindustrie passen.

Wenn Sie jetzt handeln und sich Ihre Namen unter den neuen Auto-Domains sichern, können Sie jahrzehntelang von dieser Entscheidung profitieren. Sie können bei Bedarf mit diesen Domains beliebig viele Subdomains auf Ihren Nameservern kostenfrei anlegen, die für die verschiedenen Möglichkeiten des “Internets der Dinge” Verwendung finden.

Die Idee hinter diesen Domains aus der Sicht des Marketing ist, auf Webseiten mit diesen Domains ihre besonderen Angebote zu veröffentlichen und mit diesen Angeboten dann unter den neuen Domains ein besseres Ranking bei Google und anderen Suchmaschinen-Anbietern zu erreichen. Diese neuen Auto-Domains sind dann wie neue, zusätzliche Netze, mit denen Sie im Markt fischen. Verbessertes Suchmaschinen-Ranking mit den neuen Domains Den Zusammenhang zwischen einem besseren Ranking in Suchmaschinen und den Neuen Top-Level-Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die .berlin-Domains bereits erwiesen. Webseiten mit .berlin-Domains sind bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser platziert als Webseiten mit .de-Domains und com-Domains. Das Ergebnis der Searchmetric-Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen:

“Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser.”

Eine weitere Studie von Total Websites in Houston zeigt, dass die Ergebnisse der Searchmetrics-Studie prinzipiell auf alle Neuen Top-Level-Domains übertragbar sind, also auch auf die neuen Auto-Domains. Total Websites stellt fest, dass Google die Domainendungen der Neuen Top-Level-Domains als wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Domain heranzieht und kommt daher zu folgendem Schluss:

“Es ist klar, dass die Neuen Top-Level-Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern.”

Die Registrierungsstelle der Car-Domains erklärt dazu:

“Es ist von größter Bedeutung für uns, für einen sauberen und sicheren Namensraum zu sorgen. Wir führen Sicherheitsprüfungen und eine Überwachung durch, um vermeidbares Cybersquatting, Phishing und andere bösartige Aktivitäten durch schlimme Akteure zu verhindern. Mit diesen Mitteln senden wir ein klares Signal an die Internet-Nutzer und Google, daß den neuen Auto-Domains vertraut werden kann. Das passt perfekt zu den digitalen Anstrengungen der Automobilindustrie.”

Die Dealer-Domain ist eine Domain erster Wahl für Autohändler.

Sie können Ihre Marken und Kunden vor Betrügern schützen und sich von der Konkurrenz abheben, indem Sie Branchenfachbegriffe oder Gebietskennzeichen mit einer Dealer-Domain verbinden. Durch autorisierten Händler verkaufen viele der heutigen Top-Marken und Marken ihre Waren und der Schutz dieser Verkaufsstellen ist von entscheidender Bedeutung.

Die Dealer-Domain authentifiziert die Online-Präsenz eines Unternehmens und informiert Kunden darüber, dass sie eine vertrauenswürdige Transaktion abschließen können.

Die Dealer-Domain wird gerade eingeführt. Alle Domainnamen sind noch frei. Die Dealer-Domain befindet sich in der Sunrise Period, in der Marken-Inhaber bevorzugt ihre Marke als gleichlautende Domain registrieren können.

“Limo” ist im englischen eine Abkürzung für das Wort “Limousine”. Limousinen sind in verschiedenen Sprachen etwas unterschiedlich definiert, aber man kann als gemeinsamer Kern festhalten, daß Limousinen Luxus-Autos sind, oft mit Trennscheibe und Chauffeur. Wer solche Autos herstellt, verkauft oder vermietet, findet in .limo seine Domain der ersten Wahl.

Sie können sich jetzt Ihren Firmennamen und Ihre Markennamen unter einer gut merkfähigen Domain sichern. Es besteht sonst die Gefahr, dass Cybersquatter und Domaingrabber sich Ihre Marken und Firmennamen registrieren lassen und damit zur Verwirrung auf dem Markt und Verwässerung Ihrer Marken beitragen.

Hans-Peter Oswald

Kontakt: Secura@domainregistry.de

Bildquelle: Clker-Free-Vector-Images