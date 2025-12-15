CARLDIX – Design voller Leben

Qualität Made in Germany für moderne Wohlfühlbäder

Es gibt Räume, die erzählen Geschichten. Räume, in denen wir inspiriert sind, atmen, ankommen und aufblühen. Genau solche Räume schafft CARLDIX.

CARLDIX gestaltet die Zukunft des Premiumbadezimmers durch kreative, nachhaltige und stilvolle Designlösungen erschafft die Marke Räume, die ein Gefühl von Selfcare und Glückseligkeit ausstrahlen. Daher steht CARLDIX für Design voller Leben und für Qualität Made in Germany. Langlebig und nachhaltig gedacht. Jedes Produkt wird in Deutschland gefertigt – mit höchsten Ansprüchen an Ästhetik, Komfort und Handwerkskunst.

CARLDIX bietet eine umfassende Produktpalette an. Von hochwertigen Waschtisch- und Wannenarmaturen, Handbrausen bis hin zu kompletten Duschsystemen. So kannst du dir einen Raum der Ruhe und Entspannung im Badezimmer kreieren.

Die Duschsysteme von CARLDIX vereinen durchdachte Funktion mit Komfort auf Knopfdruck. Das fein reagierende Thermostat sorgt für eine stabile Wassertemperatur – auch bei wechselndem Leitungsdruck. Großformatige Kopfbrausen schaffen ein gleichmäßiges, Strahlbild, ergänzt durch Handbrausen mit individuell wählbaren Strahlarten. Für Duscherlebnisse, die täglich überzeugen.

Die Waschtischarmaturen von CARLDIX kombinieren ein stimmiges Design mit verlässlicher Funktion. Die Einhebelsteuerung ermöglicht eine intuitive Bedienung, während hochwertige Kartuschen für eine dauerhaft gleichbleibende Performance mit Spa Stream sorgen. Ideal für moderne Bäder mit Anspruch an Komfort und Ästhetik.

CARLDIX Duscharmaturen stehen für Qualität und eine klare Designsprache. Ob als Thermostatlösung oder klassischer Mischer – sie bieten sichere angenehme Haptik und eine unkomplizierte Montage. Die durchdachte Konstruktion macht sie zur idealen Wahl für Renovierung oder Neubau. In glänzendem Chrom und geradliniger Formensprache passen sie sich harmonisch jeder Badarchitektur an.

Mach auch du dein Badezimmer zu deinem persönlichen Lieblingsraum zuhause – mit den Produkten von CARLDIX. Alle Produkte von CARLDIX findest du auf skybad.de.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Skybad GmbH

Jens Offergeld

Schillerstraße 90

52477 Alsdorf

http://www.skybad.de

