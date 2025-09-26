Carlson VC: Bioaccure ermöglicht mobile Vor-Ort-PCR-Tests

Bioaccure bietet eine kompakte Plattform für schnelle PCR-Tests vor Ort – einsetzbar in Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Veterinärmedizin.

Warschau/Monaco, 26. September 2025

Carlson Investments SE freut sich, die Fortschritte ihres Portfoliounternehmens Bioaccure hervorzuheben, das eine kompakte, hochmoderne Plattform für molekulare Diagnostik entwickelt hat. Diese ermöglicht Echtzeit-PCR-Tests direkt am Ort der Probenentnahme.

Im Gegensatz zu herkömmlichen PCR-Systemen, die komplexe Laborinfrastruktur und Kühlkettenlogistik erfordern, integriert der patentierte PCR.smart-Analyzer von Bioaccure die Probenvorbereitung, DNA-Isolierung, Amplifikation, Detektion und Interpretation in einem einzigen tragbaren Gerät. Die Plattform liefert Laborqualität in weniger als 90 Minuten und macht damit fortschrittliche Diagnostik in unterschiedlichsten Umgebungen zugänglich.

Mit Einsatzbereichen in der Pflanzen- und Tiergesundheit, Lebensmittelsicherheit, Wasserqualität und Veterinärdiagnostik befähigt Bioaccure Landwirte, Lebensmittelproduzenten, Händler, Tierärzte und Inspektoren, Krankheitserreger mit bislang unerreichter Geschwindigkeit, Sensitivität und Kosteneffizienz zu identifizieren. Bereits verfügbare, gebrauchsfertige Assays umfassen den Nachweis von Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, E. coli und Fusarium-Arten; weitere Tests, zugeschnitten auf die Anforderungen der Industrie, sind in Entwicklung.

Hauptmerkmale von Bioaccure

– Tragbare, kompakte Plattform für Vor-Ort-Tests

– Durchgängiger Workflow von der DNA-Isolierung bis zur – Ergebnisinterpretation in weniger als 90 Minuten

– Unterstützung von qPCR-, PCR- und LAMP-Assays

– Kein Bedarf an Kühlung oder Probentransport

– Nachweis von Bakterien, Viren, Pilzen, Parasiten und genetischen Mutationen

– Für Anwender ohne Spezialkenntnisse entwickelt – einfache, intuitive Bedienung

Über Bioaccure

Bioaccure ist ein Innovator im Bereich molekulare Diagnostik mit Spezialisierung auf Echtzeit-PCR-Plattformen für den Feldeinsatz und industrielle Anwendungen. Das patentierte PCR.smart-System vereint Mobilität, Genauigkeit und Geschwindigkeit und liefert Laborqualität in den Bereichen Landwirtschaft, Veterinärmedizin und Lebensmittelsicherheit.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Risikohinweis

Diese Mitteilung – stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar – ist mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts – garantiert keine zukünftigen Erträge – vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

WIR SIND BÖRSENNOTIERT, UNSERE AKTIEN KÖNNEN GEHANDELT WERDEN AN:

Warsaw Stock Exchange (PLN): CAI, PLHOTB000011

Frankfurt Stock Exchange (EUR): 2HB (FRA), PLHOTB000011

Munich Stock Exchange (EUR): 2HB (MUN), PLHOTB000011

Stuttgart Stock Exchange (EUR): 2HB (STU), PLHOTB000011

GETTEX Exchange (EUR): 2HB (GET), PLHOTB000011

WKN: A0RNWQ

Pressekontakt:

Managementbüro

Carlson Investments SE

ir@carlsonvc.com

www.carlsonvc.com

Carlson Investments SE unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Firmenkontakt

Carlson Investments SE

Aleksander Gruszczyński

72 Sienna 6

00-833 Warschau

+48 662 98 99 99



https://carlsonvc.com/

Pressekontakt

Carlson Investments SE

Karolina Zurawska

72 Sienna 6

00-833 Warschau

+48 662 98 99 99



https://carlsonvc.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.