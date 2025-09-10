Carlson VC: Debster.ai bringt KI ins Forderungsmanagement

Carlson Investments SE: Debster.ai steigert mit KI die Effizienz im Forderungsmanagement und erhält Auszeichnung für Innovation.

Warschau/Monaco, 10. September 2025

Carlson Investments SE berichtet, dass das Portfoliounternehmen Debster.ai seine Innovationskraft im Bereich der künstlichen Intelligenz für das Forderungsmanagement weiter unter Beweis stellt. Ziel der Plattform ist es, die Effizienz und Genauigkeit im Forderungseinzug deutlich zu verbessern. Kürzlich wurde das Unternehmen mit dem „Polnischen Preis für Intelligente Entwicklung 2025“ auf dem 10. Uniejow Forum für seine Führungsrolle und Innovationen im Bereich der Rechts- und Vollstreckungstechnologie ausgezeichnet.

Projekt- und Produktübersicht

Das System von Debster.ai nutzt maschinelles Lernen, um zentrale Phasen des Forderungseinzugs zu automatisieren – von der Priorisierung von Fällen bis zur Echtzeit-Überwachung der Prozesse. Durch die Erzeugung datengestützter und umsetzbarer Empfehlungen in jedem Prozessschritt unterstützt die Plattform Organisationen dabei, fundiertere Entscheidungen zu treffen und Ressourcen optimal einzusetzen. Die Lösung richtet sich an Unternehmen, die sich auf den Erwerb und die Einziehung von Forderungen spezialisiert haben, ebenso wie an Banken, Kreditinstitute, Investmentfonds und Versicherer, die eigene Forderungen verwalten. Die nahtlose Integration mit dem mKomornik-System ermöglicht zudem eine direkte Zusammenarbeit mit Gerichtsvollziehern, reduziert Verzögerungen und gewährleistet volle Transparenz in Echtzeit.

KI-gestützte Funktionen und Kundennutzen

Die Plattform nutzt modernste KI-Technologien, um den Forderungseinzug intelligenter, schneller und erfolgreicher zu gestalten. Sie identifiziert gezielt jene Fälle, die vorrangig verfolgt werden sollten, entwickelt maßgeschneiderte Strategien, die auf die Ziele der Gläubiger abgestimmt sind, und beschleunigt jeden Schritt von der Fallauswahl bis zur Begleichung. Indem Debster.ai die effektivsten Wege zur Einziehung aufdeckt, erhöht die Lösung nicht nur die Erfolgsquoten und reduziert Fallablehnungen, sondern schafft auch wertvolle Zeit- und Ressourcenkapazitäten frei. So können sich die Kunden auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.

Über Debster.ai

Debster.ai entwickelt KI-basierte Lösungen für das Forderungsmanagement und die Rechtsvollstreckung und stellt seinen Kunden Tools zur Verfügung, mit denen der Forderungseinzug automatisiert, optimiert und mit vollständiger Transparenz und Kontrolle überwacht werden kann.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

