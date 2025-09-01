Carlson VC: Nutrix AG startet cortiSense-Launch

Carlson Investments SE: Nutrix AG startet cortiSense: Innovative Technologie für präzise Cortisolmessung im Alltag

Warschau / Monaco, 1. September 2025

Carlson Investments SE gibt bekannt, dass ihr Healthtech-Portfoliounternehmen Nutrix AG Fortschritte bei der Markteinführung von cortiSense macht, einem nicht-invasiven, laborgenauen Sensor zur Cortisolmessung. Das Gerät wurde kürzlich mit dem CES Innovation Award 2025 in der Kategorie „Digitale Gesundheit“ ausgezeichnet und markiert damit einen neuen Meilenstein im Bereich der Hormontests für zu Hause. Integriert in die gSense-Gesundheitsplattform von Nutrix, soll cortiSense Nutzern Echtzeitdaten zu Hormonwerten bereitstellen, um die Präventionsmedizin und das Management chronischer Erkrankungen zu unterstützen.

Verwendung der Mittel und Entwicklungspläne

Mit Unterstützung von Carlson Investments SE und weiteren strategischen Investoren hat Nutrix AG bislang 4 Mio. USD eingeworben. Das Unternehmen arbeitet an der Kommerzialisierung von cortiSense und baut seine Präsenz auf internationalen Märkten aus. Derzeit verfügt Nutrix über operative Standorte in der Schweiz, Polen, Chile, Mexiko und Peru und plant eine weitere Expansion in die USA und nach Japan.

Die aktuellen Entwicklungsarbeiten konzentrieren sich auf:

– den Ausbau der Produktionskapazitäten für cortiSense zur Vorbereitung der Markteinführung;

– die Integration von cortiSense in die gSense-Plattform, um Hormonwerte mit Daten zu Glukose, Ernährung und Körperzusammensetzung zu verbinden;

– die Fortführung der Forschung zur Rolle von Cortisol in der Stoffwechsel-, mentalen und Frauengesundheit.

Über Nutrix AG

Nutrix AG ist ein Schweizer Healthcare-Unternehmen, das KI-gestützte Lösungen für die nicht-invasive Gesundheitsüberwachung entwickelt. Ursprünglich auf die Glukoseerkennung im Speichel zur Unterstützung des Diabetesmanagements fokussiert, verfolgt Nutrix das Ziel, Anwendern durch zugängliche und schmerzfreie Messmethoden die Prävention und das Management chronischer Erkrankungen zu erleichtern.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Risikohinweis

Diese Mitteilung – stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar – ist mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts – garantiert keine zukünftigen Erträge – vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

WIR SIND BÖRSENNOTIERT, UNSERE AKTIEN KÖNNEN GEHANDELT WERDEN AN:

Warsaw Stock Exchange (PLN): CAI, PLHOTB000011

Frankfurt Stock Exchange (EUR): 2HB (FRA), PLHOTB000011

Munich Stock Exchange (EUR): 2HB (MUN), PLHOTB000011

Stuttgart Stock Exchange (EUR): 2HB (STU), PLHOTB000011

GETTEX Exchange (EUR): 2HB (GET), PLHOTB000011

WKN: A0RNWQ

Pressekontakt:

Managementbüro

Carlson Investments SE

ir@carlsonvc.com

www.carlsonvc.com

Carlson Investments SE unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Firmenkontakt

Carlson Investments SE

Aleksander Gruszczyński

72 Sienna 6

00-833 Warschau

+48 662 98 99 99



https://carlsonvc.com/

Pressekontakt

Carlson Investments SE

Karolina Zurawska

72 Sienna 6

00-833 Warschau

+48 662 98 99 99



https://carlsonvc.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.