Carlson VC: Paymiq setzt Kapitalerhöhung erfolgreich fort

Carlson Investments SE: Paymiq Financial Group setzt Kapitalerhöhungsprozess fort – Teil der USD 3 Millionen erfolgreich gezeichnet

Warschau / Monaco, 4. September 2025

Carlson Investments SE gibt bekannt, dass sein Fintech-Portfoliounternehmen, die Paymiq Financial Group Ltd, seit Mai 2025 erfolgreich einen Kapitalerhöhungsprozess mit einer Pre-Money-Bewertung von 25 Millionen USD durchführt. Ein Teil der Emission in Höhe von insgesamt 3 Millionen USD wurde bereits erfolgreich gezeichnet, was einen bedeutenden Schritt in Richtung technologischer Weiterentwicklung und Expansion von Paymiq darstellt.

Verwendung der Mittel

Die aufgenommenen Mittel werden für die Einführung zentraler Produkte und Dienstleistungen eingesetzt, darunter:

– Proprietäres Virtual-IBAN-System: ermöglicht Paymiq infrastrukturelle Unabhängigkeit und die Bereitstellung von B2B-Lösungen für andere Zahlungsinstitute;

– Paymiq Stable™: eine Plattform zur Emission regulierter Stablecoins, die durch Fiatwährungen und Geldmarktpapiere gedeckt sind;

– White-Label Banking-as-a-Service (BaaS): ermöglicht anderen Fintechs einen schnellen Start eigener Zahlungsdienste auf Basis der Paymiq-Technologie;

– Abwicklungsplattform für E-Commerce und digitale Dienstleistungen: integriert mit Kartensystemen und alternativen Zahlungsmethoden.

Laufende Mittelbeschaffung

Die Mittelbeschaffung ist weiterhin geöffnet, und das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit weiteren institutionellen und strategischen Investoren. Interessierte Parteien können sich direkt an Carlson Investments SE oder die Paymiq Financial Group wenden.

Über Paymiq Financial Group

Paymiq ist eine wachstumsstarke Fintech-Gruppe, die moderne Zahlungs- und Technologielösungen im Bereich der Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen verfügt über Betriebslizenzen in den USA, Kanada, Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten und plant eine Expansion in weitere Märkte.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Risikohinweis

Diese Mitteilung – stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar – ist mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts – garantiert keine zukünftigen Erträge – vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

