Caroline Dostal begeistert mit Vortrag zum Frauentag

Gleichstellung als Schlüssel für Innovation und Erfolg: die Rednerin begeistert Publikum beim Internationalen Frauentag 2026 in der Stadt Melle

Melle, 11.03.2026 – Unter dem Motto „Frauen, wenn wir heute nichts tun, leben wir morgen wie vorgestern“ verwandelte sich das Forum am Kurpark in Melle am 11. März 2026 in eine Bühne für Gleichstellung, Inspiration und gesellschaftlichen Wandel.

Rund 80 Gäste – darunter hochqualifizierte Frauen, die örtliche weibliche Politprominenz wie Bürgermeisterin und Landrätin, aber auch engagierte Männer aus dem Landtag – folgten der Einladung des Landkreises Osnabrück und der Stadt Melle, um gemeinsam den Internationalen Frauentag zu begehen. Im Mittelpunkt stand ein mitreißender Vortrag der Berliner Juristin Dr. Caroline Dostal zum Thema „Zukunft erfolgreich gestalten“, der vom Publikum mit großem Applaus bedacht wurde.

Gleichstellung als gesellschaftliche Verantwortung

In ihren Begrüßungsworten betonten Franziska Grüter-Matt, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Osnabrück, und Katja Rauer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Melle, die Bedeutung des Internationalen Frauentags als Plattform, um erreichte Fortschritte zu würdigen und gleichzeitig auf bestehende Herausforderungen hinzuweisen.

Bürgermeisterin Jutta Dettmann unterstrich in ihrer Rede, dass Gleichstellung kein Selbstläufer sei: „Viele Errungenschaften – vom Wahlrecht bis zu Frauen in Führungspositionen – wurden hart erkämpft. Als erste Bürgermeisterin meiner Kommune sehe ich mich in der Pflicht, diesen Weg weiterzugehen.“ Sie skizzierte eine Vision, in der Gleichberechtigung selbstverständlich ist: gleiche Chancen für Mädchen und Jungen, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, Anerkennung von Care-Arbeit und ein Leben in Freiheit und frei von Gewalt.

Landrätin Anna Kebschull ergänzte, dass Gleichstellung eine Frage der Gerechtigkeit und Demokratie sei. Sie verwies auf strukturelle Ungleichheiten wie die Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen, die Lohnlücke und das erhöhte Risiko von Altersarmut für Frauen. „Die größte Verantwortung liegt bei uns selbst. Wir müssen mutig eigene Wege gehen“, appellierte sie an die Anwesenden.

Caroline Dostal: Gleichstellung als Treiber für Innovation

In ihrem Vortrag „Internationaler Frauentag – Zukunft erfolgreich gestalten“ zeigte Dr. Caroline Dostal auf, wie Gleichstellung und soziale Nachhaltigkeit die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Gesellschaften stärken. Dabei machte sie deutlich, dass es Frauen an nichts fehle, um Führungspositionen in unserer Gesellschaft zu übernehmen. I

m Gegenteil: Frauen sind mutig, sie haben ausreichende Durchsetzungskraft und Souveränität, um auch neue und innovative Wege zu gehen. Anhand von Beispielen aus Wirtschaft, Forschung und ihrem eigenen Leben demonstrierte sie in ihrem Vortrag, wie Gleichstellung und damit gemischte Teams Unternehmen erfolgreich machen. Sie machte im Hinblick auf die Politik aber auch klar, dass Frauen eine entscheidende Rolle haben, wenn es um unsere Demokratie und damit Freiheit geht.

„Erfolg hängt nicht allein von Technologie oder Kapital ab, sondern davon, wie wir Menschen, Ideen und Perspektiven intelligent vernetzen“, betonte Dostal. In den Fokus rückte sie die Frage von Menschlichkeit, die laut Studien Frauen eher als Männer in den Arbeits- und Gesellschaftskontext tragen und die sie als Erfolgsfaktor für die Führung der Zukunft sieht.

Gleichstellung und Chancengleichheit – so der Tenor des ganzen Abends – ist kein reines Frauenthema sondern ein gesamtgesellschaftliches Thema. Für Frauen heißt es aber dennoch nach wie vor, mit Durchsetzungskraft und Souveränität für ihre eigenen Erfolge zu kämpfen. Denn im internationalen Vergleicht westlicher Industrienationen belegt Deutschland bei der Gleichstellung der vorletzten Platz.

Plattform für Austausch und Inspiration

Die Veranstaltung im Forum Melle bot nicht nur Raum für inspirierende Reden, sondern auch für lebendigen Austausch. Die Organisatorinnen zeigten sich begeistert von der positiven Resonanz: „Der Internationale Frauentag in Melle ist zu einer wichtigen Plattform für neue Perspektiven und gemeinsames Engagement geworden“, so Katja Rauer.

Mit ihrem engagierten Vortrag und ihrer klaren Botschaft hat Dr. Caroline Dostal die Bühne der Stadt Melle nicht nur „gerockt“, sondern auch nachhaltige Impulse für eine gleichberechtigte Zukunft gesetzt.

Dr. jur. Caroline Dostal ist Keynote-Speakerin und Vortragsrednerin zu den Themen Macht, Demokratie, Politik und Freiheit. Im Sinne des Empowerments und der Future Skills spricht sie über Resilienz, Souveränität und Durchsetzungskraft und wie es gelingt, im Arbeits- und privaten Umfeld in herausfordernden Zeiten in die gute Richtung zu schauen.

Dabei greift sie auf einen reichen, praktisch erprobten Wissensschatz aus mehr als 20 Jahren (inter)nationaler Politik- und Verhandlungserfahrung zurück. Sie war als Französische Botschaftsrätin bei der OECD tätig, im Krisenmanagement der Bundesregierung während der Finanzkrise 2008, hat die Bundesregierung im Deutschen Bundestag vertreten und als Führungskraft ihre berufliche Laufbahn bei der NS-Verfolgtenentschädigung begonnen.

Caroline Dostal ist Juristin, Master of European Governance, Mediatorin, Psychotherapeutischer HP, Coach und Weltreisende.

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