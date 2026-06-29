Carolinen Himbeere ergänzt erfolgreiche Flavoured-Water-Range

Fruchtige Erfrischung

Bielefeld, 29. Juni 2026. Das Bielefelder Traditionsunternehmen Carolinen Brunnen bringt jetzt mit Carolinen Himbeere die dritte Sorte seiner beliebten Flavoured-Water-Range auf den Markt. Dafür kombiniert der Marktführer aus Ostwestfalen-Lippe bestes Carolinen Mineralwasser mit einem Hauch Himbeere. Das Ergebnis: fruchtig-spritzige Erfrischung, komplett ohne Zucker oder Süßungsmittel.

Saskia Huneke, Marketingleiterin von Carolinen: „Mit Carolinen Himbeere ergänzen wir unsere in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich am Markt platzierten Flavoured-Water-Sorten Carolinen Limette und Zitrone-Holunderblüte um ein neues, beeriges Geschmackserlebnis. Der ideale Durstlöscher für alle Menschen, die eine fruchtig-leckere Alternative zum klassischen Mineralwasser suchen. Unsere Produkte stehen dabei für einen dynamischen Wachstumstreiber im Erfrischungsgetränkemarkt; der Trend zu Wasser mit Geschmack ohne Kalorien spricht nämlich das wachsende Gesundheitsbewusstsein vieler Menschen an.“

Angeboten werden alle Sorten der Carolinen Flavoured-Water-Range im 12 x 1,0 L PET Markenkasten sowie im 12 x 0,75 L Glas-Mehrwegkasten. Saskia Huneke: „Die Getränke unserer Carolinen Flavoured-Water-Range in den bekannten blauen Carolinen-Kästen sprechen natürlich unsere Fans und treuen Mineralwasserkunden an, machen aber auch Menschen neugierig, die uns zwar kennen, diese Getränke aber noch nicht probiert haben. So entwickeln wir die starke Marke Carolinen mit unserem Produktportfolio entlang unseres Markenkerns weiter und generieren zusätzliches Wachstum.“

Umfassende Kampagne zur Markteinführung

Die Markteinführung von Carolinen Himbeere wird von einer reichweitenstarken 360-Grad-Kampagne im Vertriebsgebiet OWL begleitet. Dabei kommen neben einem Riesenposter an einer zentralen Stelle in Bielefeld auch Plakate, Litfaßsäulen sowie Addressable TV, Social Media und Onlinewerbung zum Einsatz. Am POS wird die Kommunikation von zwei Säulen getragen: zum einen mit einer Zugabe-Aktion, sprich im Aktionszeitraum gibt es zu jedem Kasten Carolinen Mineralwasser 12 x 1,0 L PET eine Flasche der neuen Geschmacksrichtung gratis dazu, zum anderen wird ein Zweitplatzierungsdisplay für Glas MW die Menschen in der Region zum Probieren einladen.

Über Carolinen

Geschützt von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus rund 300 Metern Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Über 150 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllanlagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen. Seit 2021 ist Carolinen Teil der HassiaGruppe, dem stärksten deutschen Markenanbieter für alkoholfreie Getränke.

Geschützt von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus rund 300 Metern Tiefe ein ganz besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke zu etwas ganz Besonderem. Dabei steht der Name Carolinen nicht nur für beste Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region: Über 150 Mitarbeiter füllen auf hochmodernen ressourcensparenden Abfüllan-lagen die beliebten Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen. Seit 2021 ist Carolinen Teil der HassiaGruppe, dem stärksten deutschen Markenanbieter für alkoholfreie Getränke.

Firmenkontakt

Carolinen Brunnen GmbH & Co. KG

Saskia Huneke

Detmolder Straße 767

33699 Bielefeld

0520284090



https://www.carolinen.de

Pressekontakt

Haussmann Strategic Advisory

Daniel Haussmann

Pariser Platz 6a

10117 Berlin

01733015911



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