carrisma Personalberatung glänzt mit TOP 3-Platzierung

Aktuelle Umfrage der WirtschaftsWoche sieht carrisma Personalberatung auf Platz 3 deutscher Personalberatungen für den Mittelstand

Zum vierten Mal in Folge wurde die carrisma GmbH Personalberatung unter die Top-Personalberatungen in Deutschland gewählt. Nach Platz 5 im Vorjahr erzielte carrisma in diesem Jahr Platz 3 unter den begehrtesten Dienstleistern des Mittelstandes.

Das führende Wirtschaftsmagazin WirtschaftsWoche kürt in jedem Frühjahr die Top-Dienstleister des Mittelstandes. Von Dezember 2024 bis Februar 2025 wurden über 20.000 Führungskräfte mittelständischer Unternehmen zu 638 Dienstleistern aus 48 Business-to-Business-Branchen im Online-Verfahren befragt.

Strategie der kontinuierlichen Verbesserung

„Wir sehen den dritten Platz von 21 namhaften und deutlich bekannteren Personalberatungen als Zeichen höchster Wertschätzung unserer Kunden und sind sehr zufrieden und auch dankbar für dieses Ergebnis. Kontinuierliche Verbesserung ist eines der Ziele, die wir als carrisma Personalberatung Jahr für Jahr anstreben – in diesem Ranking zeigt sich, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Roland Bantel, Inhaber und Geschäftsführer der carrisma GmbH Personalberatung. „Aber wir haben noch einiges vor. Die Gewinnung von Mitarbeitern wird in der zunehmend diversifizierten Arbeitswelt immer anspruchsvoller. Der Arbeitsmarkt ist dauerhaft bewerberdominiert, Berufsfeldwechsel sind eher die Regel als die Ausnahme. In der Kandidatenpassung nimmt die Persönlichkeit des Bewerbers daher einen immer größeren Raum ein, gerade im Mittelstand. Dem müssen wir in unserer Vorgehensweise als Personalberatung gerecht werden. Eine intensive Beobachtung des Arbeitsmarktes, der Wille, ständig besser zu werden und unser stabiles, leidenschaftliches Team sind die Faktoren, auf denen dieser Erfolg gebaut ist.“

Die Ergebnisse der Befragung wurden am 28.03.2025 in der aktuellen Ausgabe der WirtschaftsWoche und unter wiwo.de veröffentlicht.

Carrisma GmbH Personalberatung

Siegburger Str. 37

53757 Sankt Augustin

Die Carrisma GmbH Personalberatung ist auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften für den Mittelstand spezialisiert. Das Unternehmen ist seit 1991 am Markt und versteht sich als unabhängige dritte Stimme im Prozess der Mitarbeitergewinnung. Dank eines auf den Mittelstand zugeschnittenen Employer Branding-Konzepts punktet carrisma Personalberatung bei Unternehmen wie Bewerbern mit Fachkompetenz und Detailwissen zu der Arbeitswelt ihrer Kunden. Das Unternehmen sitzt im rheinischen Sankt Augustin und agiert bundesweit.

Kontakt

carrisma Personalberatung

Rita Seidel

Siegburger Str. 37

53757 Sankt Augustin

02241 9439122



http://carrisma.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.