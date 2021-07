Carsten Langenfeld wechselt von Akima zu Schwartz PR

Schwartz PR baut sein Technologie-Team mit neuem Berater weiter aus

München, 21. Juli 2021 – Schwartz Public Relations gewinnt einen weiteren erfahrenen Berater für sein PR-Team: Seit Juli verstärkt Carsten Langenfeld (42) das Technologie-Team der Münchner Agentur. Vor seinem Wechsel zu Schwartz PR betreute der studierte Diplombetriebswirt und Master of Arts (FH) bei Akima Media und F&H Communications internationale Technologieunternehmen wie Speicherhersteller, Cybersecurity-Anbieter, Cloud-Dienstleister sowie Gaming-Publisher.

Bei Schwartz PR wird Carsten Langenfeld Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, IT und Hi-Fi betreuen. “Mich reizt die Herausforderung, in einem immer dynamischer werdenden Marktumfeld komplexe Botschaften zu vermitteln und somit Erfolge für meine Kunden zu erzielen. Die Arbeit in einer so renommierten Agentur gibt mir die Möglichkeit, jeden Tag Impulse zu setzen und mich neuen Herausforderungen zu stellen. Ich freue mich deshalb, diese Ziele gemeinsam mit Schwartz PR umzusetzen und die Zukunft der Agentur mitzugestalten.”

Christoph Schwartz, Agenturinhaber von Schwartz Public Relations, zu dem Neuzugang: “Wir bauen unseren Kundenstamm kontinuierlich weiter aus und benötigen dafür entsprechend versierte Berater:innen mit Branchen-Expertise. Wir freuen uns deshalb, dass wir für unser Technologie-Team mit Carsten Langenfeld einen weiteren erfahrenen Berater gewinnen konnten.”

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

