Carsten Sander zeigt neue Porträtserie Pipistrella im Robbe & Berking Flagship-Store Berlin

Bis Ende Juli 2025 zeigt der Fotograf und Künstler Carsten Sander jetzt eine Auswahl seiner aktuellen Arbeiten im Berliner Flagship-Store der Silbermanufaktur Robbe & Berking. Die Ausstellung bildet den Auftakt einer künstlerischen Kooperation mit dem Haus, das sich seit der Eröffnung seines Stores in der Fasanenstraße im Dezember 2024 auch als Ort für zeitgenössische Kunst positioniert.

Gezeigt wird die Serie Pipistrella – ein Werkkomplex, in dem Carsten Sander sich erneut dem Porträt widmet, seiner zentralen Ausdrucksform. Die Fotografien dieser Reihe geben in flüchtigen Momenten etwas sehr Persönliches, beinahe Unbewusstes preis. Sie zeigen Frauen in kraftvollen, verletzlichen, mystischen oder dominanten Haltungen – ohne Inszenierung, ohne Konzept, aber mit dem Ziel, das Innerste sichtbar zu machen. Die Serie versteht sich als Spiegel weiblicher Identität in all ihrer Komplexität und Vieldeutigkeit.

Carsten Sander lebt und arbeitet in Berlin und Düsseldorf. Seine großformatigen Porträtprojekte HEIMAT. Deutschland – Deine Gesichter und Faces of Europe machten ihn über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Mit seiner Arbeit gelingt es ihm immer wieder, gesellschaftliche Vielfalt, persönliche Geschichten und emotionale Tiefe in eine klare, visuelle Sprache zu übersetzen.

Sanders Werke wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem ADC Award, dem German Design Award, dem Deutschen Fotobuchpreis und dem DPA Award. Seine Fotografien waren auf zahlreichen internationalen Ausstellungen zu sehen – zuletzt unter anderem 2024 auf der Biennale in Venedig sowie in China.

Carsten Sander mit Sitz in Berlin und Düsseldorf ist ein bekannter deutscher Fotograf und Künstler. Er ist ausgezeichnet mit dem Deutschen Fotobuchpreis, dem German Design Award, und dem ADC-Award. Bekannt ist er für sein Projekte: „HEIMAT. DEUTSCHLAND – DEINE GESICHTER“ und „FACES OF EUROPE“. Sander zeigt damit ein modernes und buntes Bild der deutschen und europäischen Gesellschaft. Eine Nation, eine Union, Millionen Unterschiede in Toleranz vereint. Schirmherr des Projekts HEIMAT war der ehemalige Außenminister und Symbol der deutschen Wiedervereinigung Hans-Dietrich Genscher.

Firmenkontakt

Carsten Sander

Carsten Sander

Suarezstr. 12

14057 Berlin

+49 (0) 2204 98799-30



http://www.carstensander.com

Pressekontakt

AO Profil GmbH

Lukas Porzberg

Gartenstraße 1

51429 Bergisch Gladbach

+49 (0) 2204 98799-30



http://www.aoprofil.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.