Caseking DreamStore: Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Hardware!

Berlin, 10.01.2020

Caseking, der Online-Shop für Computer-Freaks, PC-Gamer und Anwender, die mehr wollen als nur Standardware, präsentiert auf der DreamHack 2020 in Leipzig ausgewählte Hardware. Besucher können die neueste und beste Hardware ausprobieren und mit exklusiven Vor-Ort-Rabatten erwerben. Nur im Caseking DreamStore.

Auf über 300 Quadratmetern gibt es zahlreiche Top-Produkte zu entdecken. Mit im Gepäck sind natürlich die Premium-Gaming-Stühle von noblechairs, aber auch die brandneue Endgame Gear XM1 in zweiter Revision kann vor Ort ausprobiert werden. So können Besucher herausfinden warum die Produkte weltweit von Gamern und eSportlern geschätzt werden. Produkte der Marken AOC, Corsair, Ducky, Elgato, Endgame gear, Gigabyte, HP Omen, Kolink, Nitro Concepts, noblechairs, PHANTEKS, Acer Predator und Zotac Gaming sind im Caseking DreamStore zu finden.

Die exklusiven Rabatte von bis zu 50 Prozent werden nur vor Ort gewährt. Wer aktuell plant seinen PC aufzurüsten oder sich neue Peripherie anzuschaffen, sollte also unbedingt im Caseking DreamStore auf der DreamHack 2020 in Halle 4 Stand 440 vorbeischauen. Die DreamHack findet vom 24. bis 26. Januar 2020 statt.

Öffnungszeiten des DreamStores:

Freitag: 10.00 – 20.00 Uhr

Samstag: 10.00 – 20.00 Uhr

Sonntag: 10.00 – 18.00 Uhr

Weitere Informationen:

https://caseking.de/dreamstore

Über die DreamHack

Die DreamHack Leipzig ist das dreitägige Gaming-Festival für den deutschsprachigen Raum mit professionellen eSports-Turnieren, neuester Hard- und Software auf der DreamExpo und im DreamStore, Deutschlands größter LAN-Party, Cosplay sowie Stars und Sternchen der eSports-Community. Der Besuch ist ab 12 Jahren gestattet.

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali „THE CRE8OR“ Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Simon Lüthje

Gaußstr. 1

10589 Berlin

+49 (0)30 5770404-29

sluethje@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.