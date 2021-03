Caseking startet Operation Ostern

Gewinnt satte 100 Hardware-Preise!

Berlin, 26.03.2021

Vom 29.03. bis zum 05.04. feiern wir mit euch Ostern. Und weil wir uns im Jahr unseres 18en Geburtstages befinden, muss es natürlich weiter reichlich Geschenke geben! Da haben wir uns nicht lumpen lassen, richtige gute Partner ins Boot geholt und euch einen mächtigen Stapel goldene Eier gesichert. Feiert Ostern mit uns und gewinnt einen von 100 großartigen Preisen!

Alles was ihr dafür machen müsst, ist während des Aktionszeitraums etwas bei uns im Caseking Shop zu bestellen. Mit ein bisschen Glück landet eines der 100 goldenen Eier mit im Paket.

Und da bei uns nichts Standard ist – nicht mal die Hühner- handelt es sich bei den Eiern natürlich um feinste Hardware Artikel. Mit dabei sind fantastische Preise von: Crucial, Phanteks, ASUS, iFixIt, WD_Black, Lian Li, Alpenföhn, Akasa und Bitfenix.

Und so funktioniert es:

-Bestellt zwischen dem 29.03. und dem 05.04. einen beliebigen Artikel bei uns im Caseking-Shop

-Ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil

-Bei 100 Glücklichen landet zufällig eines unserer goldenen Ostereier im Paket

-Wenn ihr eins gefunden habt, zeigt es uns! Postet eure Gewinne mit dem Hashtag #OperationOstern

Wir von Caseking und alle Partner wünschen euch frohe Ostern, viel Spaß und viel Glück!

Alle Infos zur Operation Ostern findet ihr auch noch mal hier:

https://www.caseking.de/operationostern

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0) 5770404-29

marketing@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.