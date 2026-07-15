cashwerk.io startet mit eigener Sales Pipeline

Struktur für den Vertrieb statt Bauchgefühl

PRESSEMITTEILUN

Gcashwerk.io startet mit eigener Sales Pipeline:

Struktur für den Vertrieb statt Bauchgefühl

Berlin, 15.07.2026 – cashwerk.io, die Workflow-Plattform für Kleinstunternehmen, kleine Unternehmen und mittlere Unternehmen im DACH-Raum, bringt mit der neuen Sales Pipeline ein zentrales Werkzeug für den strukturierten Vertrieb an den Start. Damit reagiert cashwerk.io auf einen Bedarf, der in vielen kleinen und mittleren Unternehmen aktuell besonders deutlich wird: einen funktionierenden Vertrieb mit klaren Prozessen statt loser Excel-Listen und verstreuter E-Mails.

Vertrieb ist für viele Unternehmen gerade jetzt ein Engpass

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten entscheidet sich für viele Unternehmen an einer Stelle besonders deutlich, ob sie wachsen oder stagnieren: im Vertrieb. Wenn Leads nicht konsequent nachverfolgt werden, Angebote zu spät rausgehen oder niemand im Team einen verlässlichen Überblick hat, wo einzelne Deals gerade stehen, geht Umsatz verloren, der eigentlich schon in Reichweite war. Genau hier setzt die neue Sales Pipeline von cashwerk.io an.

„Gerade jetzt brauchen viele Unternehmen einen Vertrieb, der nach klaren Prozessen läuft, statt sich auf Zuruf und Bauchgefühl zu verlassen. Mit unserer Sales Pipeline geben wir Teams ein Werkzeug an die Hand, mit dem jeder auf einen Blick sieht, wo ein Deal steht, was als Nächstes zu tun ist und wie realistisch der Abschluss ist“, sagt Martin Urbanek, Geschäftsführer der cashwerk GmbH.

Was die Sales Pipeline leistet

Die Sales Pipeline ist Teil der cashwerk-Sales-Engine und bietet:

– eine visuelle Kanban-Pipeline mit Drag & Drop, in der sich Deals per Klick durch die einzelnen Vertriebsphasen bewegen lassen

– Deal-Wahrscheinlichkeiten und Forecast in Echtzeit, damit Umsatzentwicklung planbar statt geschätzt wird

– automatische Follow-ups und Aufgaben, damit kein Lead durchs Raster fällt

– die Möglichkeit, professionelle Angebote direkt aus einem Deal heraus in Sekunden zu erstellen

Die Sales Pipeline ist eng mit dem CRM sowie den Modulen für Angebote und Rechnungen von cashwerk.io verzahnt, sodass Vertriebsdaten nicht isoliert bleiben, sondern nahtlos in die Angebots- und Rechnungsstellung übergehen – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur bezahlten Rechnung in einer Plattform.

Teil einer größeren Plattform

Die Sales Pipeline reiht sich ein in mehr als 20 Module von cashwerk.io, die CRM, Projektmanagement, Zeiterfassung, GoBD-konforme Rechnungsstellung sowie den KI-Assistenten CASPER in einer integrierten Oberfläche bündeln. cashwerk.io richtet sich branchenübergreifend an Dienstleistungsunternehmen im DACH-Raum und wird unter anderem von der Deutschen Telekom (TechBoost) und Google Cloud for Startups unterstützt.

Über cashwerk.io

cashwerk.io ist die Workflow-Plattform für Dienstleistungsunternehmen im DACH-Raum. Die Plattform bündelt mehr als 20 Module – von CRM und Sales Pipeline über Projektmanagement, Zeiterfassung und GoBD-konforme Rechnungsstellung (inkl. E-Rechnung nach ZUGFeRD/XRechnung) bis hin zum KI-Assistenten CASPER – in einer integrierten Oberfläche. cashwerk.io wird unter anderem von der Deutschen Telekom (TechBoost) und Google Cloud for Startups unterstützt und ist DSGVO- sowie GoBD-konform, gehostet auf Servern in Deutschland. Weitere Informationen unter www.cashwerk.io.

Pressekontakt cashwerk.io Martin Urbanek, Geschäftsführer Rosenthaler Str. 40–41, 10178 Berlin E-Mail: hello@cashwerk.io Web: www.cashwerk.io

Die cashwerk GmbH aus Berlin ist ein innovativer Anbieter cloudbasierter Workflow- und ERP-Lösungen. Das 2022 gegründete Unternehmen mit Sitz in den Hackeschen Höfen (Rosenthaler Str. 40-41, 10178 Berlin) hat sich auf die Entwicklung benutzerfreundlicher und kosteneffizienter Unternehmenssoftware mit integrierter KI-Unterstützung spezialisiert.

cashwerk ermöglicht Freelancern, Start-ups und KMU den Zugang zu professionellen Business-Management-Tools in einer intelligenten All-in-One-Plattform. Die Lösung vereint vier spezialisierte Engines (Sales, Work, Support, Finance) mit dem KI-gestützten CASPER Co-Piloten und ist unter www.cashwerk.io verfügbar.

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