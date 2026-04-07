CASIS zählt auch 2026/27 zu Deutschlands besten Wirtschaftsprüfern

Die CASIS Wirtschaftsprüfung gehört auch in diesem Jahr wieder zu „Deutschlands besten Wirtschaftsprüfern im Mittelstand“. In der aktuellen Studie des manager magazins und der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) für 2026/27 wurden wir im Evaluierungsbereich Audit ausgezeichnet. Dabei konnten wir auf das Vertrauen und die Einschätzung von unseren Mandanten zählen, die uns aus der täglichen Zusammenarbeit heraus beurteilt haben.

Die Anerkennung bestätigt unseren Anspruch, hochwertige, verlässliche und praxisorientierte Prüfungen durchzuführen. Als auf Banken, Finanzdienstleister, Wertpapierinstitute sowie Leasing- und Factoringunternehmen spezialisierte Gesellschaft reicht unser Portfolio von der gesetzlichen und freiwilligen Abschlussprüfung über Interne Revision bis hin zu Sonder- und sonstigen Prüfungen. In all diesen Bereichen verstehen wir uns nicht nur als Prüfer, sondern als unabhängige und verantwortungsbewusste Partner unserer Mandanten.

Was die Mandanten bewertet haben

Mit 456 von 500 möglichen Punkten liegt die CASIS Wirtschaftsprüfung deutlich im oberen Feld der prämierten Gesellschaften. Beurteilt wurden unter anderem fachliche Kompetenz, Branchenkenntnis, Verlässlichkeit, Nachvollziehbarkeit der Prüfungsergebnisse sowie die Qualität der Zusammenarbeit. Besonders wertvoll ist für uns, dass dieses Feedback die langjährige Erfahrung unserer Auftraggeber widerspiegelt.

Branchentreffen in Berlin

Am 19. März 2026, einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung der Studienergebnisse im manager magazin, wurde der Erfolg gemeinsam mit allen prämierten Gesellschaften in Berlin gefeiert. Die Veranstaltung bot Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur Diskussion aktueller Entwicklungen in der Prüfung und den Kontrollsystemen im Mittelstand.

Dank und Ausblick

Unser Dank gilt unseren Mandanten für ihr Vertrauen und ihre konstruktiven Rückmeldungen sowie dem CASIS Team, das mit fachlicher Sorgfalt, Engagement und Verantwortungsbewusstsein täglich unseren hohen Qualitätsanspruch umsetzt.

Das Siegel „Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer im Mittelstand 2026/27“ verstehen wir als Bestätigung unseres bisherigen Weges – und zugleich als Ansporn, uns auch künftig konsequent weiterzuentwickeln.

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Die CASIS Wirtschaftsprüfung ist eine mittelständische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Fokussierung auf die Prüfung und Beratung von Banken, Finanzdienstleistern, Wertpapierinstituten sowie Leasing- und Factoringunternehmen.

Im März 2026 wurde die CASIS zum zweiten Mal in Folge mit dem Siegel „Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer 2026/27 Mittelstand“ ausgezeichnet.

Das Dienstleistungsspektrum umfasst neben der Durchführung von Jahresabschlussprüfungen die Voll- oder Teilauslagerung der Internen Revision, die Beratung in und Übernahme von Compliance-Aufgaben, die Auslagerung der zentralen Stelle (GwG) und des Datenschutzes, die Erstellung und Prüfung von Gutachten zur Unternehmensbewertung und -sanierung sowie weitere institutsspezifische Themen.

Kontakt

CASIS Wirtschaftsprüfung Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Beate Butter

Esplanade 41

20354 Hamburg

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