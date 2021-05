CB-Quote bietet doppeltes Real Time Pricing

Der neue Transportkostenrechner von Cobantur Boltas berechnet automatisch zwei Transportmodi: Intermodal- im Vergleich zum reinen Landtransport.

Bei jeder Anfrage erstellt das Real Time Pricing Tool direkt zwei Angebote – eines als Intermodal- und ein zweites als Overlandlösung mit entsprechenden Frachtraten und Laufzeiten – je nach Transportmodus. “Mit der transparenten Gegenüberstellung wollen wir Verladern helfen, immer die richtige Balance zwischen Kosten, Zeit und Nachhaltigkeit zu finden,” sagt Hakan Turmaz, Head of Business Development bei Boltas.

Gleichzeitig löst CB-Quote auch ein internes Zeitmanagement-Problem. Denn circa 15 Prozent der Anfragen für den Korridor zwischen Europa, der Türkei, dem Nahen- und Mittleren Osten gehen außerhalb der üblichen Servicezeiten ein und Angebote konnten oft nur mit Zeitverzögerungen erstellt werden. Das neue Onlineportal ermöglicht jetzt einen 24/7 Service ohne Verzögerungen.

“Unser Ziel ist es, Kunden einen nahtlosen Workflow über alle Zeit-, Transport- und Unternehmensgrenzen hinweg anzubieten, CB-Quote ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg”, sagt Hakan Turmaz zum Start der gemeinsam mit den Experten von frachtklub implementierten Software-Lösung. Im nächsten Step sollen die Angebote zusätzlich auch die voraussichtlichen CO2 Emissionen enthalten, um die Entscheidung in puncto Nachhaltigkeit noch einfacher zu machen.

COBANTUR BOLTAS

Türkisch-Deutsche Logistik-Gruppe, bestehend aus den rechtlich unabhängigen Firmen Cobantur, gegründet 1982 (Türkei) und Boltas, gegründet 1978 (Deutschland). Als Vorreiter für individuelle intermodale Transportlösungen bietet der unabhängige Logistikverbund spezielle Expertise und Zertifizierungen, zum Beispiel in den logistisch anspruchsvollen Bereichen Chemie, Automotive, FMCG, Fashion und Healthcare. Der Fokus liegt dabei auf Zug-/Fährverbindungen über Triest mit Gatewayanschluss an alle großen europäischen Wirtschaftszentren. Ganzheitliche Kundenlösungen bei E-Commerce, Temperature Controlled Transports, Zollabwicklung, Lagerung und B2C-Paketauslieferung ergänzen das logistische Portfolio.

Mit rund 500 Mitarbeitern, 10 Standorten in 5 Ländern, rund 56.000 m2 Lagerfläche und ca. 1.000 eigenen Fahrzeugeinheiten managed Cobantur Boltas logistische Services in der Türkei, Europa und darüber hinaus. Die beiden Firmenzentralen befinden sich in Allersberg/Nürnberg und Maltepe/Istanbul.

Firmenkontakt

COBANTUR BOLTAS

Iskender Cobanoglu

Industriestrasse 11

90584 Allersberg

+49 (0) 9176 987 6 – 18

Iskender.Cobanoglu@boltas.de

http://www.cobanturboltas.com

Pressekontakt

HERZIG Marketing Kommunikation GmbH

Heike Herzig

Hansaring 61

50670 Köln

02234 989905-0

hh@herzigmarketing.de

http://www.herzigmarketing.de

Bildquelle: Cobantur Boltas