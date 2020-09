CBD-Extrakt kaufen: Jetzt noch schnell 40% Coupon sichern

Nur 100 Gutscheine bis Sonntag für TÜV geprüfte Qualität

Doch was ist CBD-Extrakt genau?

CBD Extrakt ist – wie der Name schon sagt, ein nicht psychoaktives Extrakt aus der Nutzhanf-Pflanze. CBD ist das Cannabinoid, das am häufigsten in der Nutzhanf Pflanze vorkommt und im Durchschnitt mit ca. 2-8% in der Hanf Pflanze steckt. Da es Öl-löslich ist, kann man es direkt aus der Pflanze extrahieren und damit z.B. sogenannte CBD-Öle herstellen. Da Cannabidiol keine richtige psychoaktive Wirkung hat, wird dieses Extrakt aus der Nutzhanf-Pflanze nicht als Betäubungsmittel geführt und somit ist es legal, CBD zu kaufen und zu besitzen.

Seit Februar diesen Jahres hat die Bundesanstalt für Verbraucherschutz jedoch auf ihrer Webseite dargestellt, dass CBD als Nahrungsmittel nicht zugelassen wäre, da es unter die sogenannte Novel Food Regelung fällt.

Viele Länder stehen Cannabidiol Produkten offen gegenüber und auch in Deutschland hat inzwischen ein Umdenken stattgefunden. Aus dem Grund ist auch das Angebot an CBD Produkten in Deutschland immer mehr gestiegen.

Besonders beliebt ist CBD Öl, doch auch der Begriff CBD Extrakt taucht immer wieder auf. Was genau ist nun CBD Extrakt und wo kann man CBD Extrakt kaufen?

CBD Extrakt – was ist das?

Bei CBD handelt es sich um die Abkürzung von Cannabidiol, einem Wirkstoff, der in der Cannabis Pflanze enthalten ist. Dieser Wirkstoff wird mit einem speziellen schonenden Destillierungs-Verfahren extrahiert. Was dort herauskommt, ist CBD Extrakt. Dieses Endprodukt kann allerdings nicht erworben werden. Denn dazu ist die Konzentration viel zu hoch. Des Weiteren ist es auch nicht sinnvoll, solch eine hohe Konzentration einzusetzen. Hinzu kommt, dass beim CBD Extrakt kaufen der Käufer vermutlich über den hohen Preis erstaunt sein wird. Aus dem Grund werden aus CBD Extrakt verschiedene CBD Produkte hergestellt:

– CBD Kristalle

– CBD Öl

– CBD Tropfen

– CBD Liquid

– CBD Cremes

– CBD Kapseln

Die zuvor genannten Produkte enthalten CBD Extrakt, denn es dient bei allen als Basis. Umgangssprachlich wird bei hochdosiertem CBD Öl auch von CBD Extrakt bzw. von sogenanntem “crude” oder “crumble” gesprochen.

CBD Extrakt – wie erfolgt die Herstellung?

So, wie es unterschiedliche Hanfpflanzen gibt, gibt es auch unterschiedliche CBD Extrakte, die sich unter anderem in ihrer Qualität unterscheiden. Denn Einfluss auf den Extrakt haben:

– die verwendete Hanf Art

– die Böden / Nährstoffzugabe

– die Methode der Extraktion

– die weitere Verarbeitung des Produkts

In Deutschland gibt es zum Beispiel über 50 verschiedene Hanf Sorten, die als Samen nach Beantragung bei der Landwirtschaftskammer gekauft werden können. Diese zeichnen sich alle dadurch aus, dass der THC Anteil besonders gering ist. Dadurch ist sichergestellt, dass keine Rauschwirkung erfolgen kann. Der THC Anteil darf maximal 0,2 % betragen.

Für die Herstellung wird in der Regel das schonende CO2 Extraktionsverfahren – oder auch die Destillierung mit Ethanol verwendet. Denn es ist kostengünstig und schont gleichzeitig auch die Umwelt, da der Alkohol wiederverwendet werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass das so gewonnene CBD Extrakt eine besonders hohe Reinheit besitzt.

Bei der CO2 Extraktion wird der Hanf unter bestimmten Temperaturbedingungen unter Druck mit CO2 gesetzt. Dadurch löst sich aus den Pflanzenteilen der Wirkstoff und es bleibt ein Pulver in Form von Kristallen zurück. Dieses Pulver lässt sich in Öl lösen, daher ist auch die Herstellung von CBD Öl die Form, bei der am wenigsten das CBD-Extrakt weiterverarbeitet wird.

Danach wird das Hanf-Extrakt gesäubert: Bei preiswerten Produkten auch das Trockensiebverfahren verwendet. Hierbei ist das Endprodukt nicht überzeugend, da es nur eine geringe Reinheit besitzt. Die Extraktion erfolgt hierbei über feine Siebe, bei der ungewünschte Pflanzenteile ausgefiltert werden. Das Endprodukt ist feiner Hanfstaub, der oft für Salben oder Cremes verwendet wird. Klares Öl kann aus diesem Staub nicht hergestellt werden.

Bei der Wasserfiltration wird Hanf mit hohem Druck mit Wasser über einen Filter ausgespült. Dadurch werden die Wirkstoffe voneinander getrennt und die Lösung, die zurückbleibt, wird anschließend getrocknet. Das daraus gewonnene Produkt dient als Grundlage für preiswerte Cannabidiol Erzeugnisse. Das Gleiche gilt auch für Alkohol, mit dem ebenfalls die Wirkstoffe aus der Hanfpflanze gelöst werden.

