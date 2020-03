CBD Online Shops Boomen während Corona wütet

CBD online Shops erleben einen regelrechten Boom.

Viele Branchen erleben derzeit einen starken oder kompletten Umsatzrückgang, ganz im Gegenteil zu vielen CBD online Shops. CBD Öl und CBD Blüten scheinen in der Phase der Isolation ein gefragtes Mittel zu sein.

Was ist CBD?

CBD (Cannabidiol) ist in diesem Zusammenhang eines von über 80 bekannten Cannabinoiden. CBD ist nicht psychoaktiv und weist besonders positive und gesundheitsfördernde Eigenschaften auf. Alle CBDNOL Produkte werden mittels verschiedener Extraktionsverfahren aus handverlesenen, EU-zertifizierten Nutzhanf-Blüten hergestellt. Dieser Vorgang garantiert einen THC (Tetrahydrocannabinol)-Gehalt von unter 0,2 %.

Cannabidiol (CBD)Was ist CBD?

CBD, auch Cannabidiol, ist ein Wirkstoff (Cannabinoid), der aus der Cannabis-Pflanze gewonnen wird. Es ist eines von zahlreichen Cannabinoiden, die in der Hanfpflanze vorkommen. Er kann auf verschiedene Weise verwertet werden und eignet sich besonders als Schmerz- und Heilmittel gegen unterschiedliche Krankheiten. Insbesondere Gelenk- und Muskelschmerzen sowie nervliche Anspannungen können durch das CBD gelindert werden. Aber auch das Immunsystem soll durch CBD Produkte gestärkt werden. CBD Öl Kann bei verschiedenen Onlineshops legal erworben werden. Gerade in der aktuellen Lage empfiehlt es sich regionale Anbieter zu unterstützen.

CBD BLÜTEN IN BIO QUALITÄT KAUFEN

Bei regionalen Shops finden Sie hochwertige und naturbelassene CBD-Blüten. Wir verzichten völlig auf chemische Zuätze und Additive. CBD ist Bestandteil internationaler Studien, die positiven Eigenschaften werden dabei bestätigt.

PUNA garantiert Ihnen ein reines CBD Produkt.

Unsere CBD Blüten werden als Rohstoff verkauft.

EU zertifizierter Nutzhanf mit einem THC Wert unter 0,2%

HANDVERLESENE BLÜTEN

Mindestens so wichtig wie die sorgfältige Trauben Ernte für einen Wein, ist der Prozess der Ernte und Verarbeitung von Blüten. Eine schonende Trocknung ist essentiell für das Aroma unserer Blüten. Der genaue Zuschnitt verschafft unseren Blüten den nötigen, optischen Feinschliff. Jeder Bud wird händisch abgepackt bevor das perfekte Endprodukt bei Ihnen ankommt. Kaufen Sie jetzt Blüten zum Spitzenpreis.

VOM STECKLING BIS ZUR ERNTE.

Mit größter Sorgfalt hergestellt: Von der Produktion der Stecklinge bis zur Ernte der CBD Pflanzen. Unabhängige Kontrollen garantieren unseren hohen Qualitätsstandard.

Unsere Blüten werden von Hand geerntet und selektiert. Nur so können wir eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Wir von Puna CBD stehen für BIO CBD Rohstoffprodukte der Extraklasse.

WARUM CBD IN HOCHWERTIGER QUALITÄT?

Wenn Sie unsere CBD Blüten kaufen bekommen Sie Blüten ohne Additive und Zusatzstoffe. Die Blüten unterscheiden sich anhand ihres Geschmackes, Aromas und an der CBD Blüten Konzentration. Die breite Auswahl ist bei einer Vielzahl in hoher Qualität erhältlich und die Verwendung kann viele positive Effekte haben.

Jede einzelne Blütensorte,die sie kaufen, steht für ihre eigenes Aroma. Dieses reicht von beerig-erdig bis zu fruchtig. Bei der Auswahl CBD Blüten muss man daher keine Angst davor habe, dass einem gar keine Sorte zutrifft.

Ausgeschrieben bedeutet CBD Cannabidiol. Dieser Wirkstoff wurde in den vergangenen Jahren immer bekannter. Mittlerweile ist es so weit, dass Forscher sich zunehmend dafür einsetzen, dass auf dem Gebiet von CBD eine Lockerung der Vorschriften erreicht wird. Im Vergleich zu dem Stoff THC, ausgeschrieben Tetrahydrocannabinol, ist der Stoff Cannabidiol nicht psychoaktiv. Eine Aufnahme ohne den Verlust von mentalen und geistigen Einschränken ist daher ohne Gefahr möglich.

Das sogenannte Cannabidiol Weed kann wie Tee zubereitet werden. CBD GrasWenn Sie Teegenießer sind, ist der Verzehr als Tee oder Brühe möglich. Diese Herstellung ist nach etwas Information leicht vollzogen. Eigentlich müssen Sie nur Wasser erhitzen und danach die CBD Blüten dazugeben. Die Verbindung zwischen heißen Wasser und Blüte setzt verschiedene etherische Öle frei, die von Ihnen als Getränk aufgenommen werden.

Zusammen mit Tinkturen, Hanfblüten Salben und Balsame könnte man aus den Cannabidiol CBD Blüten einen Balsam herstellen.

Unterstützen Sie unsere regionalen Anbieter wenn Sie online kaufen!

Hochwertige regionale CBD Produkte.

CBD Blüten CBD Öl aus der Alpenregion.

Firmenkontakt

PUNA Warenhandels GmbH

Paul Lissmann

Gewerbestraße 1

3531 Mitterndorf

+436602363206

shop@puna.co.at

https://www.puna.co.at

Pressekontakt

PUNA Warenhandels GmbH

Paul Lissmann

Gewerbestraße 1

3531 Mitterndorf

+436602363206

p.jauker.mail@gmail.com

https://www.puna.co.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.