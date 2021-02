cbs startet das ONE.CON Special Life Science

Am 25. Februar 2021 treffen sich Topunternehmen zum digitalen Erfahrungsaustausch

Heidelberg, 01. Februar 2021 – Das “ONE.CON Special – Life Science” von cbs ist das erste große digitale Event der SAP Life Science Industry Community. Zahlreiche Top-Unternehmen aus dem Bereich Life Science, Pharma und Health Care berichten am 25. Februar live, wie sie der aktuellen Marktsituation mit den richtigen strategischen und technologischen Maßnahmen begegnen. Was ist der richtige S/4HANA-Transformationsansatz für mein Unternehmen? Wie gestalte ich die Digitalisierung mit SAP Cloud Platform und Fiori? Das sind zentrale Themen, die die Branche beschäftigen.

So berichtet der Dentalspezialist Kulzer über die E-Invoice World Cloud, die den Datenaustausch mit den Steuerbehörden regelt. Der Global Player Roche gewährt Einblicke in digitale Innovationen im S/4HANA-Umfeld. Das Familienunternehmen Karl Storz erläutert das Vorgehen bei seiner ONE Finance-Transformation und der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim zeigt, wie eine SAP GTS Archivierung im aktuellen Compliance- und Zollumfeld auszusehen hat.

Weitere Unternehmen wie B. Braun, Getinge, Eppendorf, Oriola und Stada werden den Tag in drei parallelen Themen-Streams federführend gestalten. Teilnehmer des Events können, je nach Interesse und Zeitplan, flexibel zwischen dem Conference-Track und den beiden Special Expertise Tracks wechseln. Hinzu kommen exklusive Fachvorträge der cbs-Experten zu Themen wie ONE Digital Architecture, S/4HANA-Umstieg via Selective Data Transition, Process Mining, Customer Experience mit Salesforce und SAP-Stammdaten-Management.

Das Jahr 2020 hat die Life Science- und Pharmaindustrie vor große Herausforderungen gestellt. Neue digitale Technologien und komplexe Prozessketten zwischen Forschung, Entwicklung und Produktion werfen neue Fragen auf. Dazu kommen hohe Erwartungen der Märkte. SAP S/4HANA spielt dabei als Basis für unternehmensweite Digitalisierung und künftige Innovationen eine wesentliche Rolle.

Die Teilnahme am ONE.CON Special Life Science am Donnerstag, 25. Februar 2021, 9.00 bis 17.00 Uhr, ist kostenfrei. Interessenten können sich auf der cbs-Webseite anmelden: https://www.cbs-consulting.com/event/onecon-special-lifescience-20201119/

Das Ziel großer Industrieunternehmen sind digitale Geschäftsprozesse auf einer globalen Lösungsplattform. Die internationale Unternehmensberatung cbs Corporate Business Solutions ist der Schlüssel für diese Vision. Die Prozessberater und SAP-Spezialisten unterstützen internationale Konzerne und Hidden Champions umfassend und weltweit. Mit einem einzigartigen Komplettangebot für die Unternehmenstransformation, dem Selective S/4HANA Transition Angebot und der Standardsoftware cbs Enterprise Transformer® for SAP S/4HANA® realisiert cbs für Industriekunden die ONE Digital Enterprise der Zukunft. Das Beratungsunternehmen ist Gründungsmitglied der globalen Community “SAP S/4HANA® Selective Data Transition Engagement”. In dieser Experten-Gemeinschaft werden gemeinsam mit SAP globale Standards und Migrationsroutinen für Transformationen geschaffen. cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 600 Mitarbeiter am Firmensitz in Heidelberg, an sieben weiteren deutschen Standorten sowie neun internationalen Dependancen. Unterstützt durch Near- und Offshore-Center sowie ein starkes Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Großprojekte und kundennahe Lösungen rund um den Globus.

