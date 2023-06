CDMO Aenova unterstützt mit neuer Organisationsstruktur die Wachstumsstrategie

Die Aenova Group, einer der weltweit führenden internationalen Auftragshersteller und -entwickler für die Pharma- und Gesundheitsindustrie, gibt eine neue Organisationsstruktur für das Executive Leadership Team (ELT) bekannt. Die neue Managementstruktur steht im Einklang mit der konsequenten Ausrichtung des Unternehmens auf operative Spitzenleistungen und unterstützt gleichzeitig die Wachstumsstrategie im Bereich der Entwicklungsdienstleistungen. In der neuen Struktur haben die Produktion, die Entwicklungsdienstleistungen und die technologische Innovation künftig den gleichen Stellenwert. „Diese Umstrukturierung wird die strategische Positionierung von Aenova als innovativer CDMO-Champion sehr gut unterstützen“, erklärt Jan Kengelbach, CEO der Aenova-Gruppe. „Während die Nachfrage nach unseren Produktionsdienstleistungen höher ist als je zuvor und zu einem organischen Wachstum von mehr als 20 % seit Jahresbeginn beiträgt, steigt auch die Nachfrage nach unseren Entwicklungsdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen hochwirksame Solida, Solida mit verbesserter Bioverfügbarkeit und aseptische Herstellung. Wir arbeiten derzeit an 60 Entwicklungsprojekten mit unseren Kunden in den klinischen Phasen 1-3“, so Jan Kengelbach weiter.

Konkret bedeutet dies, dass von nun an alle 14 Produktionsstandorte der Aenova-Gruppe direkt an Roel de Nobel, den neuen Chief Operations Officer (COO), berichten werden. Florent Bordet wird als neuer Chief Scientific Officer (CSO) die neu geschaffene Abteilung für Entwicklungsdienstleistungen und technologische Innovation leiten. Diese wird die Bereiche Produktentwicklung, Entwicklungsdienstleistungen sowie Manufacturing Science & Technology abdecken.

Neil Jones, Chief Commercial Officer (CCO), wird für das Management des bestehenden Geschäfts zuständig sein und die Entwicklung und Akquisition neuer Geschäfte vorantreiben.

Tim Bauer wird als Chief People Officer (CPO) weiterhin Initiativen zu Mitarbeiterengagement, Mitarbeitermotivation und Talentakquise gestalten. Dr. Peter Waller wurde kürzlich zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt.

Die organisatorischen Veränderungen stehen im Einklang mit der ehrgeizigen strategischen Ausrichtung von Aenova als innovativer CDMO-Champion. Diese ist darauf ausgerichtet, durch den Ausbau der Produktionskapazitäten im gesamten Netzwerk immer höhere Produktionsmengen bei höchster Qualität und zuverlässigen Lieferraten zu liefern. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Erweiterung seiner Kapazitäten für differenziertere Technologien und Entwicklungskapazitäten für kleine und das Fill&Finish große Moleküle. Damit bietet Aenova seinen Kunden Lösungen sowohl für etablierte Moleküle als auch für die Entwicklung von neuen chemischen Wirkstoffen (NCE).

„Ich freue mich darauf, die Zukunft von Aenova gemeinsam mit diesem erfahrenen, engagierten und visionären Team zu gestalten. Mit den innovativen Lösungen und den herausragenden Fähigkeiten von Aenova haben unsere Kunden einen zuverlässigen CDMO-Partner für alle ihre Bedürfnisse an ihrer Seite“, kommentiert Jan Kengelbach, CEO der Aenova Group.

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimittel bis Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Mensch und Tier: fest, halbfest und flüssig, steril und unsteril, hoch- und niedrigdosiert, OEB 1 bis 5 (Occupational Exposure Band). Rund 4.000 Mitarbeitende an 14 Standorten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Weitere Informationen unter www.aenova-group.com

