CDU Köln ernennt Ukraine Beauftragten

Mihajlo Udlis übernimmt das Amt und setzt auf rechtssichere Integration, Qualifizierung und faire Teilhabe.

Die CDU Köln hat Mihajlo Udlis zum Beauftragten für Angelegenheiten der Ukrainer ernannt. Damit wird eine klare politische Schnittstelle geschaffen, die sich auf die Anliegen der ukrainischen Gemeinschaft konzentriert und Integration als strategische Zukunftsaufgabe für Deutschland versteht.

Udlis verbindet politische Arbeit mit langjähriger Praxis in Bildung und Integration. Er ist Leiter der UDLIS Academy, einem staatlich anerkannten Weiterbildungsbetrieb nach AWbG NRW mit AZAV Zulassung. Zusätzlich ist er Mitglied im Deutschen Verband der Pressejournalisten, engagiert im Umfeld des Integrationsrates der CDU Köln und IHK zertifizierter Relocation Experte. In den Jahren 2024 bis 2025 erreichte er mit kostenlosen Formaten mehr als 20.000 Teilnehmende, vor allem aus der ukrainischen Community.

Inhaltlich setzt der neue Ukraine Beauftragte klare Schwerpunkte. Im Mittelpunkt steht Integration durch verlässliche Informationen, rechtliche Orientierung und strukturierte Weiterbildung, insbesondere im Bereich digitaler Qualifizierung. Ein weiterer Fokus liegt auf der Überprüfung und Anpassung von Gesetzen und Verwaltungsverfahren an die Lebensrealität, etwa beim Aufenthaltsrecht, Arbeitsmarktzugang, Anerkennung von Qualifikationen und sozialer Teilhabe. Parallel soll die ukrainische Community in Köln und darüber hinaus gestärkt werden, durch Vernetzung, Austausch, Schutz vor Desinformation und eine klare Stimme gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit.

Udlis betont, dass Integration nicht nur individuelle Herausforderung ist, sondern eine Investition in die Stabilität und Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Sein Ansatz zielt darauf ab, Menschen, die in Deutschland leben, lernen und arbeiten, langfristige Perspektiven zu eröffnen und aktive Mitgestaltung zu ermöglichen. Deutschland werde stärker, wenn Menschen ankommen, mitgestalten und bleiben.

