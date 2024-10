Cegid präsentiert Cegid HR, eine vollständig integrierte Lösung, und Cegid Pulse, ein Set an generativen KI-Agenten

Im Mittelpunkt von Strategie und Produktvision am HR-Markt steht die KI

Köln, 24. Oktober 2024 – Cegid, ein führender europäischer Anbieter von Cloud-basierten Business-Management-Lösungen für Fachleute aus den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen (Treasury, Steuern, ERP), Personalwesen (Talentmanagement, Gehaltsabrechnung), Einzelhandel, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen, stellt sein neues Set intelligenter Agenten vor. Gleichzeitig präsentiert das Unternehmen erste konkrete Anwendungsfälle der künstlichen Intelligenz (KI) für HR-Strategien, Rekrutierung, Talentmanagement, Weiterbildung, Management sowie Datenverarbeitung und -analyse im Personalbereich von Unternehmen.

Nach erheblichen Investitionen in den HR-Markt und Übernahmen von Unternehmen wie Talentsoft, Digitalrecruiters und zuletzt KMB Labs präsentiert Cegid mit Cegid HR ein umfassendes Angebot, das die Stärken und Funktionalitäten aller bisherigen Cegid-Lösungen vereint. Durch die Zusammenführung dieser Angebote und die Vereinheitlichung der Benutzeroberflächen zielt Cegid HR auf die Optimierung der Prozesse in den Bereichen Rekrutierung, Talent- und Kompetenzmanagement ab. Dies bietet den Kunden von Cegid eine nahtlosere Benutzererfahrung und eine strukturiertere Datenanalyse und -verarbeitung, wobei das Potenzial der künstlichen Intelligenz voll ausgeschöpft wird.

Innerhalb der Cegid HR Suite ist Cegid Pulse das neue Set intelligenter Agenten von Cegid, das den Alltag der Nutzer der Talentlösungen konkret verändern wird. Es ermögllicht HR-Fachleuten eine neue Arbeitsweise durch Interaktionen in natürlicher Sprache und nutzt die immense Leistungsfähigkeit der generativen KI, um das menschliche Potenzial und die strategische Wirkung des Personalbereichs im Unternehmen zu steigern.

Die ersten Anwendungsfälle von Cegid HR mit Cegid Pulse werden auf der UNLEASH World (16.-17. Oktober 2024, Paris, Frankreich) vorgestellt. Diese werden es HR-Abteilungen ermöglichen, konkret auf die Unternehmensstrategie einzuwirken, indem sie:

die Mitarbeitererfahrung durch Empfehlungen von Cegid Pulse verbessern,

das Recruiting durch die Automatisierung zeitraubender Aufgaben wie Stellenbeschreibungen und Lebenslaufanalysen vereinfachen,

das Talentmanagement durch Schulungen weiterentwickeln, die den Anforderungen des Unternehmens und der Mitarbeitenden entsprechen.

Ein HR-Kernsystem, das sich an alle Konfigurationen anpasst

Anwendungsfall Nr. 1: Zusammenführung, Kontrolle, Organisation und Analyse von Personaldaten:

Zur reibungslosen Funktion und Entwicklung eines Unternehmens müssen HR-Abteilungen auf eine zuverlässige Datenbasis zurückgreifen können. Cegid Pulse kann spezielle Berichte zur Verfügbarkeit der Mitarbeitenden, zu ihrem allgemeinen Wohlbefinden und zur Anzahl der laufenden Verträge generieren. Die KI-Lösung von Cegid sortiert, kontrolliert und analysiert alle Daten, um der HR-Abteilung eine allgemeine Sicht auf die Unternehmenssituation zu bieten.

Vereinfachte Talentrekrutierung

Anwendungsfall Nr. 2: Rekrutierungsprozesse:

Die generative KI vereinfacht die Benutzererfahrung für Kandidaten und Rekrutierer während des Rekrutierungsprozesses. Sie ermöglicht es, Karriereseiten für Bewerber bereitzustellen, auf denen sie alle ihre Fragen von Chatbots beantwortet bekommen. Diese Phase eines „Vorgesprächs“ ermöglicht es Kandidaten, sicherzustellen, dass die Stellenangebote zu ihrem Profil passen. Dies spart sowohl ihnen als auch den HR-Teams Zeit, da nur relevante Bewerbungen eingehen. Die Bewerber können sich auch direkt über die Karriereseite auf die Stellen bewerben. In der zweiten Phase haben die Rekrutierer und Manager Zugriff auf eine KI-generierte Zusammenfassung der Bewerbung, wodurch Einstellungsprozesse fairer und für HR-Teams erheblich effizienter werden.

Stärkung der Kompetenzen und Leistung

Anwendungsfall Nr. 3: Erleichterung des Managements und der Entwicklung interner Kompetenzen:

Cegid ermöglicht es Unternehmen, mit Hilfe der generativen KI ihr eigenes dynamisches Kompetenzreferenzsystem zu erstellen, indem es automatisch auf die von der HR-Suite generierten Daten zugreift. Die Lösung bietet HR-Abteilungen so eine umfassende Sicht auf die im Unternehmen vorhandenen Fähigkeiten und Skills. Dies bringt den Bedarf an Rekrutierungen und Weiterbildungen besser mit der Unternehmensstrategie in Einklang und macht ihn vorhersehbarer. Die generative KI kann auch Kompetenzvorschläge machen und damit das HR-Management des Unternehmens vereinfachen.

Anwendungsfall Nr. 4: Verbesserung der Inhalte obligatorischer Mitarbeitergespräche:

Jedes Jahr führen Management und Mitarbeitende obligatorische Gespräche, um den jeweiligen Fortschritt zu verfolgen. Cegid Pulse erleichtert die Durchführung dieses Jahresgesprächs, indem es die Möglichkeit bietet, den Austausch mit personalisierten Leitlinien und Ratschlägen je nach Profil des Mitarbeitenden zu strukturieren und zu unterstützen. Zudem kann das Gesprächsformular direkt per Sprachsteuerung ausgefüllt werden. Die KI generiert automatisch ein detailliertes Protokoll, welches das Management nur noch überprüfen und validieren muss – ein erheblicher Zeitgewinn.

Anwendungsfall Nr. 5: Weiterbildung der Mitarbeiter:

Die Mitarbeiterschulung spielt in Organisationen oft eine entscheidende Rolle, sowohl bei der internen Mobilität als auch beim Festlegen der Karriereziele. Mitarbeitende geben in die Lösung kurz-, mittel- und langfristige Ziele ein, wie z. B. Teamleitung, Entwicklung neuer Kompetenzen usw. Der intelligente Assistent berücksichtigt diese Wünsche der Mitarbeitenden und bietet ihnen einen angepassten und personalisierten Schulungskurs an, den sie direkt an die Führungskräfte weiterleiten können.

„Unser Ziel bei Cegid ist es, das menschliche Potenzial und die strategische Wirkung der Personalabteilungen auf das Unternehmen zu erhöhen, während wir mit Unterstützung der KI eine flexiblere Verwaltung, fundiertere Entscheidungen und effizientere Prozesse ermöglichen. Heute präsentieren wir unsere ersten konkreten Anwendungsfälle für das Talentmanagement in Unternehmen. Mit unserer neuen Cegid HR Suite, die Cegid Pulse integriert, wird der Personalchef zu einem aktiven Teil der Unternehmensstrategie und steigert den Einfluss der HR-Programme auf die Unternehmensleistung. Dies ist nur der Beginn einer neuen Ära voller unendlichen Möglichkeiten und vielen weiteren Anwendungsfällen in der Zukunft“, schließt Herve Solus, Leiter der Business Unit Talent bei Cegid.

Cegid ist ein führender europäischer Anbieter cloudbasierter Business-Management-Lösungen für Fachleute in den Bereichen Finanzwesen (Treasury, Steuern, ERP), Personalwesen (Talentmanagement, Gehaltsabrechnung), Rechnungswesen, Einzelhandel, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem Full-Cloud-Geschäftsmodell versteht sich Cegid als Innovationstreiber und unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Digitalisierung – für ein einzigartiges Kundenerlebnis lokal wie global. Dank innovativer und zielgerichteter Lösungen können Kunden ihr Potenzial in einer sich schnell verändernden Geschäftswelt voll ausschöpfen. Das Unternehmen verbindet einen vorausschauenden und pragmatischen Geschäftsansatz mit dem Know-how über neue Technologien, wie der Künstlichen Intelligenz (KI), und einem einzigartigen Verständnis von Regularien und Compliance-Richtlinien.

Mit seinem internationalen Anspruch und seinen 750.000 Kunden hat Cegid heute 5.000 Mitarbeiter und verkauft seine Lösungen in 130 Ländern. Das Unternehmen erzielt einen jährlichen Umsatz von 852 Millionen Euro (Stand: 31. Dez. 2023). Seit März 2017 führt Pascal Houillon als CEO die Geschäfte.

Weitere Informationen unter www.cegid.com/de/

