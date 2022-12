CEHATROL® Technology eG – Am Anfang war eine Abrechnung

Wenn es um eine Vision geht, eine gesicherte Grundversorgung zu ermöglichen, die Existenzen in jeder Lebenslage schützt, dann ist die CEHATROL® Technology eG ganz vorn mit dabei. Das Unternehmen hat es sich zur Pflicht gemacht, einen großartigen Beitrag zur Energiewende zu leisten und Energiekosten zu senken.

Die CEHATROL® Technology eG ist somit eine treibende Kraft in einer Generation, die auf die Straße geht, um für ein besseres Klima zu demonstrieren. Niedrige Investitionen für erneuerbare Energien und zu spät realisierte hohe Abhängigkeit von fossilen Importen haben die Situation gerade in letzter Zeit erheblich verschärft. Doch jeder einzelne Mensch kann es schaffen, seine eigene Energiewende zu starten, auch wenn Wirtschaft und Politik vor immensen Herausforderungen in energiepolitischen Fragen stehen. Genau aus diesem Grund steht die CEHATROL® Technology eG zur Verfügung, um einen Weg in eine energetische Zeitwende mit Mut, Engagement und kreativen Lösungen zu finden.

CEHATROL® Technology eG – Eine Gemeinschaft mit Zusammenhalt

Mitglieder, die der Genossenschaft angehören, profitieren von einem starken Zusammenhalt in sämtlichen Fragen der Energie, denn Ziel und Aufgabe der CEHATROL® Technology eG ist es, eine bedingungslose Grundversorgung zu bieten. Gerade weil die Energiekosten ein wichtiger Bereich und Preistreiber sind, investiert die CEHATROL® Technology eG in umweltfreundliche Projekte und Partner. Hierfür wurde ein spezieller Energiepool eingerichtet, der den investierenden Mitgliedern einen geförderten Energiepreis in Höhe von 9,6 Cent pro kWh bietet. Durch die Mitgliedschaft in der Genossenschaft werden jedoch weitere Vorteile sichtbar. Neben den günstigeren Energiekosten leisten alle Beteiligten einen starken Beitrag zum Klimaschutz. Zudem erreichen die Mitglieder der CEHATROL® Technology eG eine Wertsteigerung ihrer Immobilie.

Aus Leidenschaft entstehen Stärken – CEHATROL® Technology eG

Kompetenz, Leidenschaft und maximalem Engagement. Das sind nur wenige Punkte, mit denen viele Mitglieder die CEHATROL® Technology eG beschreiben würden. Dank eines hochwertigen Netzwerks und geprüften Kooperationspartnern schafft es die Gesellschaft immer mehr an Wichtigkeit, ein breites Spektrum in der Energiewirtschaft zu erreichen. Hinzu kommen leistungsstarke Tools und ein großes Portfolio sowie ein tiefes Branchenwissen, das mit einer klugen Datenanalyse perfektioniert wird. Die Transparenz, die durch die CEHATROL® Technology eG nach außen getragen wird, findet ebenfalls sehr viel Ansehen bei den Investorinnen und Investoren. Das ermöglichte den Aufbau einer starken Gemeinschaft, die miteinander für eine bessere Energieversorgung auftritt und einen positiven Effekt für alle mit sich bringt. Für ein Angebot richten sich Interessentinnen und Interessenten per E-Mail an die CEHATROL® Technology eG.

Die CEHATROL Technology eG hat sich das Ziel gesetzt, die dezentrale und die Mitglieder eigene Energieversorgung international zu fördern, ihre Mitglieder an der Produktion zu beteiligen und langfristig mit grüner Energie aus den eigenen Anlagen zu versorgen. CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden stehen dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

