CeiliX beschleunigt InfinityCrane-Entwicklung mit Bauteilbeschaffung über FACTUREE

Deutlich weniger Beschaffungsaufwand im Prototypenbau und bei der Vorserie

Berlin, 19. März 2026 – In der Produktentwicklung ändern sich Anforderungen oft mit jeder Iteration. Fehlen Bauteile oder verzögern sich Abstimmungen, geraten Tests und Optimierungsschleifen schnell ins Stocken. CeiliX setzt daher im Prototypenbau und in der Vorserie des InfinityCrane auf digitale Bauteilbeschaffung über FACTUREE. Der Beschaffungsdienstleister liefert benötigte Zeichnungsteile kurzfristig, ermöglicht flexible Designanpassungen und entlastet interne Ressourcen im Einkauf.

Die CeiliX Technology GmbH entwickelt Automatisierungslösungen für Logistik- und Fertigungsumgebungen, bei denen Transport- und Handlingprozesse an die Hallendecke verlagert werden. Kernprodukt ist der InfinityCrane mit seiner schienengeführten Antriebseinheit „SkyRunner“, die Lasten omnidirektional im Deckenraum bewegt. Das System bewältigt – je nach Auslegung – Lasten bis über eine Tonne.

Hoher Koordinationsbedarf bei begrenzten Ressourcen im Einkauf

CeiliX verfügte in der frühen Entwicklungsphase des InfinityCrane über keine eigene, spezialisierte Einkaufsabteilung. Zugleich stellte die Beschaffung hohe Anforderungen: Für das Deckenkransystem werden hochpräzise Frästeile in CNC-3-Achs-Bearbeitung benötigt – mit engen Toleranzen, unterschiedlichen Legierungen, diversen Gewinden, Helicoils sowie spezifischen Oberflächenbeschichtungen wie galvanischen Verfahren. Hinzu kamen regelmäßige Konstruktionsanpassungen im Prototypenstadium.

„Diese Kombination führt im Einkauf schnell zu hohem Koordinationsaufwand: Lieferantensuche, technische Klärungen, Abstimmungen zu Nachbearbeitungen und Qualität – oft über mehrere Einzelzulieferer hinweg“, erklärt Dr.-Ing. Torsten Siedel, CTO der CeiliX Technology GmbH. „Wir brauchten daher ein Beschaffungsmodell, das Zeichnungsteile inklusive Nachbearbeitung zuverlässig abdeckt, ohne dass intern ein großer Lieferantenpool aufgebaut und gemanagt werden muss.“

Zentrale Beschaffungsschnittstelle statt vieler Einzelzulieferer

CeiliX entschied sich für die Zusammenarbeit mit FACTUREE. Ausschlaggebend war: ein Beschaffungsmodell mit nur einem Vertragspartner und einer zentralen Schnittstelle – bei gleichzeitigem Zugriff auf ein breites Fertigungsnetzwerk.

FACTUREE bündelt die Kompetenzen von über 2.000 geprüften Fertigungspartnern weltweit und übernimmt den gesamten Prozess: von Anfrage über Fertigung und Nachbearbeitung bis Lieferung. Digitale Prozesse und KI-gestützte Methoden unterstützen effiziente Lieferantenauswahl und wirtschaftliche Fertigungsentscheidungen.

Dr.-Ing. Torsten Siedel sagt: „Wir haben einen festen Ansprechpartner, der uns berät und unterstützt. Das Sourcing und alle weiteren nachgelagerten Prozesse übernimmt FACTUREE. Dadurch reduzieren sich Lieferantenmanagement und Abstimmungsschleifen auf ein Minimum.“

Schnelle Iterationen im Prototypenbau

CeiliX setzt die über FACTUREE beschafften Bauteile in Forschung und Entwicklung sowie in der Vorserie ein – vom Einzelteil im Prototypenbau bis zur Kleinserie für erste Kundenauslieferungen.

Der operative Ablauf ist schlank organisiert: Nach Abschluss einer Konstruktionsphase werden CAD-Daten digital übermittelt, technisch geprüft und beauftragt. Prototypen können so gefertigt, getestet und bei Bedarf kurzfristig nachbestellt oder in angepasster Form neu beauftragt werden.

„Wichtig ist für uns die persönliche und lösungsorientierte Abstimmung – etwa bei Toleranzen oder galvanischen Beschichtungen. So können wir technische Details schnell klären und Änderungen ohne lange Schleifen in die nächste Iteration überführen“, sagt Dr.-Ing. Torsten Siedel.

Weniger Sourcing-Aufwand und kürzere Time-to-Market

Durch die zentrale Abwicklung erhält CeiliX fertig spezifizierte Bauteile – inklusive Helicoils und definierter Oberflächen. Separate Beauftragungen von Spezialverfahren oder die Koordination mehrerer Dienstleister entfallen.

„Der Wegfall der eigenen Lieferantensuche – insbesondere für Spezialverfahren – spart uns erhebliche Ressourcen im Sourcing. Mit Hilfe von FACTUREE konnten wir die Time-to-Market unseres InfinityCrane deutlich verkürzen“, erklärt Dr.-Ing. Torsten Siedel. „Die hohe Qualität der Bauteile stellt sicher, dass unser System auch im industriellen Einsatz die erwartete Performance liefert: Selbst Lasten im Tonnenbereich lassen sich präzise und mit minimalem Kraftaufwand bewegen – oft reicht ein Finger zum Anschieben.“

Skalierbarkeit wird zunehmend zum wichtigen Erfolgsfaktor

Nach dem erfolgreichen Start der Vorserie plant CeiliX, die Serienfertigung schrittweise auszubauen. Der InfinityCrane ist modular konzipiert und wird bereits in Deutschland, Österreich, Schweden, Belgien und den USA eingesetzt. CeiliX sieht FACTUREE auch künftig als zentralen Partner, um Produktionskapazitäten flexibel zu erweitern und die Beschaffung von Zeichnungsteilen bei wachsendem Volumen weiterhin über eine zentrale Schnittstelle zu organisieren.

FACTUREE bietet eine zukunftsorientierte All-in-One-Lösung für die schnelle, zuverlässige und zeitgemäße Beschaffung von Zeichnungsteilen jedweder Art aus einer Hand. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2.000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, wie CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Durch die nahezu uneingeschränkten Kapazitäten ist FACTUREE stets lieferfähig und unterstützt Unternehmen dabei, sich resilient aufzustellen. Es können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden.

Weitere Informationen: www.facturee.de

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Bildquelle: CeiliX Technology GmbH