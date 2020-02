Renée Zellweger weiter auf Erfolgskurs: Am Wochenende betrat sie den roten Teppich bei der Oscar®-Verleihung 2020 und wurde als Beste Schauspielerin für ihre umwerfende Leistung im Film Judy ausgezeichnet.

Renée vertraut für ihren Look wie immer auf Celebrity Make-Up Artist und Hautpflegespezialistin Dana Hamel. Dana arbeitet seit Jahren mit Renée zusammen – zuletzt bei den BAFTAs, bei denen Zellweger der Star des Abends war und den Preis als Beste Hauptdarstellerin entgegennahm. Zuvor erhielt sie bei der Verleihung im vergangenen Monat ihren vierten Golden Globe.

Ein absolutes Muss in Renées Red Carpet Routine ist eine leistungsorientierte Hautpflege für einen langanhaltend vitalen Look. Um Renée einen jugendlichen Glow zu verleihen und den Look mit Fokus auf ihre strahlende Haut vorzubereiten, wählte Dana wirksame Produkte von der deutschen Experten-Hautpflegemarke QMS Medicosmetics.

QMS wurde bereits 1986 vom Traumatologen Dr. med. Erich Schulte gegründet – eine original „G-Beauty Doctor Brand“, die mit ihren ärztlich geführten Formulierungen und progressiven Hautpflegeprotokollen die deutsche Schönheitspflege vorantreibt.

Gemäß dem Claim „logic not miracles“ verfolgt QMS einen pragmatischen und progressive Ansatz für Hautpflegelösungen.

