Cellularline präsentiert seine neue Serie von antibakteriellen Hüllen und Schutzgläsern

Eine brandneue Produktlinie an Smartphonezubehör in Kooperation mit Microban

Mehr als je zuvor spielen Sauberkeit und Hygiene zurzeit eine zentrale Rolle im Alltag – vor allem, wenn es sich um Gegenstände des täglichen Bedarfs handelt. Smartphones zum Beispiel hat man ständig zur Hand und legt sie auf Flächen ab, wo sie mit Bakterien in Kontakt kommen.

Cellularline – Marktführer im Bereich Forschung, Entwicklung und Vertrieb von High-Tech-Zubehör – hat in Zusammenarbeit mit Microban®, dem weltweit führenden Unternehmen für integrierte antimikrobielle Lösungen, eine Reihe von antibakteriellen Hüllen und antibakteriellen Schutzgläsern entwickelt. Der antibakterielle Schutz von Microban® wirkt auf die Lebensprozesse und biologischen Funktionen der Bakterien und verhindert deren Vermehrung.

Schutzglas mit integrierter antibakterieller Technologie von Microban®

Das antibakterielle Schutzglas schützt den Bildschirm des Smartphones nicht nur vor Kratzern und Stürzen, sondern auch vor Bakterien. Die antibakterielle Technologie von Microban® schaltet das bakterielle Wachstum auf der Glasoberfläche bis zu 99,9% aus. Da die antibakterielle Technologie während des Herstellungsvorgangs in das Glas eingeschlossen wird, verliert sie im Laufe der Zeit nicht an Kraft, sondern bleibt wirksam und aktiv. Antibakterielle Schutzgläser bieten maximalen Schutz und zugleich fühlt sich das Display genauso an und ist genauso hell wie ohne Schutzglas.

UVP: Flache Ausführung 19,99€ Abgerundete Ausführung 29,99€

Schutzhülle mit integrierter antibakterieller Technologie von Microban®

Die antibakterielle Hülle sorgt dank der speziellen antibakteriellen Technologie von Microban®, die während des Herstellungsvorgangs integriert wird, für maximalen Schutz vor Bakterien. Bis zu 99,9% der Bakterien werden dadurch auf der Oberfläche der Hülle vernichtet. Die antibakterielle Hülle kombiniert eine starre Rückseite mit einem Gummirahmen und sorgt so für optimalen Schutz für das Display und das Smartphone.

UVP: 16,99€

Cellularline S.p.A. ist das führende Unternehmen auf dem Markt für Smartphone- und Tablet-Zubehör. Cellularline ist eine wichtige technologische und kreative Referenz, wenn es um Zubehör für Multimediageräte geht, und bietet seinen Kunden exzellente Leistung und einfache Anwendung für eine einzigartige Benutzererfahrung. Derzeit beschäftigt die Cellularline S.p.A. rund 200 Mitarbeiter und ist interkontinental in über 60 Ländern vertreten.

