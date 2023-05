CELLULARLINE ÜBERNIMMT 60% DER PETER JÄCKEL GMBH

ZWEI MARKEN MIT GROSSER POWER FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT

Reggio Emilia, 25. April 2023 – Cellularline S.p.A. (nachfolgend „Cellularline“ oder die „Cellularline-Gruppe“), europäischer Marktführer im Bereich Zubehör für Smartphones und Tablets, notiert an der Euronext STAR Mailand, hat den Abschluss des Kontrollerwerbs von 60 % des Aktienkapitals der Peter Jäckel Kommunikationssysteme GmbH (nachfolgend „Peter Jäckel GmbH“ oder das „Unternehmen“), einem großen deutschen Anbieter von Smartphone-Zubehör, bekanntgegeben.

Die Peter Jäckel GmbH mit Sitz in der niedersächsischen Stadt Alfeld ist seit mehr als 25 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt mit führenden Unternehmen der Unterhaltungselektronik tätig. Durch den Beitritt zur Cellularline-Gruppe wird die Peter Jäckel GmbH von der Erweiterung ihres Produkt- und Dienstleistungsangebots sowie von operativen und finanziellen Synergien profitieren, die beiden Unternehmen große Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen.

Die Übernahme des Unternehmens wird es der Cellularline Gruppe ermöglichen, in Deutschland, Europas wichtigstem Markt für Smartphone-Zubehör, durch die bestehenden langjährigen Kundenstrukturen von Peter Jäckel strukturierter zu agieren und ihre langfristige Wachstumsstrategie auf internationalen Märkten zu beschleunigen.

Die Unternehmer und Gründer der Peter Jäckel GmbH, Peter und Kerstin Jäckel werden weiterhin am Unternehmen beteiligt bleiben und als CEO´s in führender Position gemeinsam mit dem Management-Team von Cellularline an der Erreichung der ehrgeizigen Wachstumsziele auf dem deutschen Markt arbeiten. Gemeinsam wollen beide Marken führend im deutschen Smartphone Zubehör-Markt werden.

Pressekontakt – AO Profil GmbH. Partner für integrierte Kommunikation

Sara Hallerbach, s.hallerbach@aopr.de, Tel. +49 2204 9879936

Dr. Oliver Schillings, o.schillings@aopr.de, Tel. +49 2204 9879931

Cellularline S.p.A. ist das führende Unternehmen auf dem Markt für Smartphone- und Tablet-Zubehör. Cellularline ist eine wichtige technologische und kreative Referenz, wenn es um Zubehör für Multimediageräte geht, und bietet seinen Kunden exzellente Leistung und einfache Anwendung für eine einzigartige Benutzererfahrung. Derzeit beschäftigt die Cellularline S.p.A. rund 200 Mitarbeiter und ist interkontinental in über 60 Ländern vertreten.

Firmenkontakt

Cellularline

Stephan Ziesch

Via Lambrakis 1/A

42122 Reggio Emilia

+39 (0522) 334002



http://www.cellularline.com/

Pressekontakt

AO Profil GmbH

Lukas Porzberg

Schloßstraße 86

51429 Bergisch Gladbach

+49 (2204) 987 99 30



https://aoprofil.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.