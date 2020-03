Die Cellularline S.p.A. feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Das Unternehmen entstand 1990 als Vertriebsunternehmen für die ersten Mobiltelefonmodelle und ist inzwischen in über 60 Ländern vertreten.

Dreißig Jahre Tradition, Wachstum und anhaltender Erfolg machen Cellularline zu einem Marktführer im Bereich technisches Zubehör für Smartphones und Tablets. Der Erfolg führte Cellularline im Juli 2019 zur amtlichen Zulassung im MTA-STAR Segment an der italienischen Börse.

In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen sein Markenportfolio ausgebaut und diversifiziert und lanciert jetzt, zu seinem 30-jährigen Jubiläum, ein ehrgeiziges Projekt zur strategischen Neupositionierung und Erneuerung des Marketing-Mix für seine Hauptmarke Cellularline.

Vom Smartphone zum Smartlife: Auf diesem Konzept beruht das Projekt, das die Marke und ihre Unterscheidungsmerkmale umfasst. Cellularline setzt seinen Weg der Spezialisierung fort: Ein Angebot mit neuen Lösungen, angepasst an die Marktveränderungen und den Erwartungen der Endverbraucher, die immer anspruchsvoller werden und nach intelligenten und leistungsstarken Produkten suchen.

Dank eines Angebots an speziellen, innovativen Lösungen, die das Alltagsleben vereinfachen, steht Cellularline an der Seite der Verbraucher und verbindet sie mit der wachsenden Welt der intelligenten Lösungen.

“Menschen und der Markt ändern sich. Die (R)EVOLUTION ist erforderlich, damit unsere Hauptmarke sich konsequent weiterentwickelt und wir unsere Führungsposition halten. Die Geschichte von Cellularline ist durch Funktionalität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Transparenz geprägt. Wir sind für unsere praktischen und einzigartigen Hightech-Produkte bekannt, die den alltäglichen Gebrauch technologischer Geräte verbessern. Jetzt möchten wir außerdem durch unsere Fähigkeit überzeugen, unser Angebot noch stärker zu spezialisieren und noch mehr auf die Bedürfnisse derer abzustimmen, die sich für uns entscheiden. Die ersten 30 Jahre sind vorüber, jetzt sind wir bereit, das nächste Kapitel der Geschichte von Cellularline zu schreiben”, meint der Marketing & Digital Director von Cellularline, Alessio Lasagni.

Neues Logo, neue visuelle Identität und Produktkategorien

Das für Cellularline neu entworfene Grafikdesign bezeugt die (R)evolution und unterstützt die Identität der Marke. Es bewahrt eine enge Verbindung mit der Vergangenheit und weist zugleich neue Wege für die Selbstdarstellung der Marke. Durch Einzigartigkeit und Erkennbarkeit wird das neue Logo von Cellularline an die verschiedenen Produktsegmente angepasst. Diese wurden mithilfe von Marktforschungen definiert, um herauszufinden, wie Benutzer sich dem Zubehörsektor und seinen einzelnen Bereichen nähern. Jedes Segment ist durch eine Benennung und einen besonderen Farbcode gekennzeichnet, der das Produkt attraktiver macht und dem Verbraucher das Surfen durch das Angebot und die korrekte Auswahl des gewünschten Produkts erleichtert. Auch die visuelle Identität der Verpackung wurde durch Anpassung der Farben an jede Markenkategorie und die Beschreibung der technischen Informationen geändert, um die durchgängige Symbolik des Produkts zu verbessern.

Ein neuer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit

Im Einklang mit der DNA des Unternehmens, sind Umweltbewusstsein und Sorge für die künftigen Generationen wesentliche Verpflichtungen im fortschreitenden Innovationsprozess von Cellularline.

Den Fokus, den Cellularline auf die Nachhaltigkeit legt, unterstreicht auch das (R)evolution-Projekt, das wichtige Neuerungen bringt:

1.Verpackungsmaterial:

a. Alle für die Verpackungen verwendeten Papiermaterialien werden FSC-zertifiziert sein, um einen konkreten Beitrag zur verantwortungsvollen

Forstwirtschaft zu leisten.

b. Die für die Verpackungsaufdrucke verwendete Tinte wird zu 100% aus Soja hergestellt sein, sodass die Verwendung von erdölbasierten

Materialien stark beschränkt wird.

2. Erhebliche Verringerung von Kunststoffmaterial inner- und außerhalb der Packungen (Außenverpackung).

Was die Reduzierung der Umweltbelastungen angeht, wird die Cellularline-Gruppe entsprechend ihren ethischen Grundsätzen und der technischen Machbarkeit ab 2020 die erzielten Fortschritte kontinuierlich und zeitnah bekanntmachen.

Die strategische Vision von Cellularline ist stets zukunftsgerichtet. Ein führendes Unternehmen zu sein heißt nicht nur, das Beste an Qualität, Design und Innovation zu bieten, sondern auch ein eigenes Wertesystem aufzubauen, das Verbraucher und Umwelt in den Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit rückt.

Cellularline S.p.A. ist das führende Unternehmen auf dem Markt für Smartphone- und Tablet-Zubehör. Cellularline ist eine wichtige technologische und kreative Referenz, wenn es um Zubehör für Multimediageräte geht, und bietet seinen Kunden exzellente Leistung und einfache Anwendung für eine einzigartige Benutzererfahrung. Derzeit beschäftigt die Cellularline S.p.A. rund 200 Mitarbeiter und ist interkontinental in über 60 Ländern vertreten.

