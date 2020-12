Cellularline wünscht allen Apple-Fans frohe Weihnachten

Weihnachten ist nicht mehr fern und Cellularline, Marktführer im Bereich Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Hi-Tech-Zubehör, bietet Apple-Fans viele Geschenkideen. Von der Auswahl an Hüllen und Schutzgläsern für das iPhone 12 über Accessoires für die Apple Watch Series bis hin an Zubehör für Airpods gibt es für jeden eine großartige Geschenkidee!

Für iPhone 12

Sensation

Sensation ist das Silikon-Case, das sich optimal an das Smartphone anpasst und Ecken, Kanten und Öffnungen vollständig schützt. Sensation ist aus angenehm anzufassendem Soft-Touch-Material hergestellt und innen mit weicher, reißfester Mikrofaser ausgestattet. Ein eleganter und farbenfroher Schutz für das Phone. Erhältlich für iPhone 12 mini, 12, 12 Pro in folgenden Farben: Schwarz, Rosa, Blau, Rot, Grün, Purpur, Koralle.

Erhältlich für iPhone 12 Pro Max in folgenden Farben: Schwarz, Rosa, Blau, Rot. UVP: 24,99€

Become

Become ist die neue nachhaltige Hülle aus PBAT von Cellularline. Dieser Biokunststoff lässt sich am Ende seines Lebenszyklus in Kompostieranlagen vollständig kompostieren. Ein umweltbewusstes Case, das durch eine optimale Abdeckung von Ecken, Kanten und Anschlüssen seine Schutzfunktionen erfüllt und im Laufe der Zeit eine 100% widerstandfähige und unveränderte Leistung bewahrt.

Die Verpackung besteht zu 100% aus recyceltem und recycelbarem Material: ein technologisches und innovatives Produkt, das für den Planeten Sorge trägt. Erhältlich für iPhone 12 mini, 12, 12 Pro in folgenden Farben: Pink, Schwarz und Wassergrün. UVP: 19,99€

Prisma

Prisma ist die semi-transparente Hülle mit schillerndem Effekt, die das Design des Smartphones unterstreicht. Die harte Rückseite und die Gummikanten sorgen für hohen Schutz vor Kratzern und Herunterfallen. UVP: 19,99€

Tetra Force Shock-Twist

Tetra Force Shock-Twist ist mit dem Military Drop Test zertifiziert und so gefertigt, dass die durch Aufpralle erzeugten Vibrationen abgeschwächt werden. Die von Cellularline entwickelte IDS (Impact Dissipating System) -Technologie verteilt die beim Aufprall entstehende Energie entlang den Kanten und gleicht die Wellen und Vibrationen aus. Zusammen mit dem inneren Schutzband bietet das weiche, elastische Material Schutz gegen Stöße und Stürze. UVP: 19,99€

Black Onyx

Black Onyx ist das extra dünne Hardcover mit Soft-Touch-Effekt, das sich optimal an das Smartphone anpasst und seine Kanten, Tasten und Anschlüsse schützt. Die schwarze Farbe und die rote Einschalttaste sind die prägenden Merkmale dieses einzigartigen und eleganten Covers.

Erhältlich für: iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max. UVP: 16,99€

Smoky Quartz

Smoky Quartz ist die halbtransparente Hülle, die dank ihres Gummirahmens, der die Kanten, Tasten und Anschlüsse des Smartphones umschließt für umfassenden Schutz sorgt. Die rote Einschalttaste ist das unverwechselbare Merkmal dieser Hülle und verleiht dem Smartphone einen einzigartigen Stil. Erhältlich für: iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max. UVP: 19,99€

Long Life

Long Life ist das extra flexible Glas, das besonders widerstandsfähig gegen Stöße und Kratzer und durch eine One4ever-Garantie für den gesamten Lebenszyklus des Smartphones gedeckt ist. Long Life ist ein Hybridglas, das aus Molekülen auf Wasserbasis und Glasfaser besteht und eine hervorragende Anzeigequalität garantiert. Zugleich bleiben die Touch-Screen-Sensibilität und die Reaktion des 3D Sonic Sensors des Smartphones bewahrt. Dank dem im Packungsumfang enthaltenen Applikator ist es besonders leicht anzubringen. UVP: ab 29,99€

USB-C 18W Power Delivery Ladegerät

Das 18W USB-C Ladegerät ist selbst für das Aufladen von iPhones der neusten Generation ideal und lädt alle Apple-Geräte, die die 18W USB-C-Ladetechnologie unterstützen, sicher auf. Es ist auch in der Ausführung mit im Packungsumfang enthaltenem 100cm USB-C auf Lightning-Kabel erhältlich. UVP: 29,99€ ohne Lightning-Kabel – 49,99€ mit enthaltenem Lightning-Kabel

Für Apple Watch

Urban für Apple Watch

Das einfache und elegante neue Silikon-Armband Urban ist mit einem sicheren magnetischen Verschlusssystem ausgestattet, das entsprechend dem Handgelenkumfang angepasst werden kann. Schutz und Stil für die Modelle Apple Watch 38-40MM und 42-44MM.

Erhältlich in Schwarz, Weiß, Blau, Orange, Rot und Grün. UVP: 24,99€

Impact Glass Watch

Impact Glass ist das exklusiv für Apple Watches entwickelte Hybridglas, das maximalen Schutz vor Kratzern und Stößen bietet und dabei die Helligkeit und Empfindlichkeit des Displays nicht beeinträchtigt. Das abgerundete Design des Glases liegt optimal an und gewährleistet damit die komplette Abdeckung des Displays von Kante zu Kante. Das ultra dicht anliegende und flache Time Glass bietet maximale Leitfähigkeit und Empfindlichkeit bei jeder Berührung. Verfügbar für Apple Watch 40MM und 44MM. UVP: 16,99€

Power Dock

Ein praktisches Apple Watch-Ladeset, das ein magnetisches USB-Kabel und eine Silikon-Halterung umfasst, die als Ständer fungiert. Wireless Power Dock ist der einfachste Weg, um die Apple Watch aufzuladen und dabei jederzeit zur Hand zu haben. UVP: 59,99€

Für AirPods

Kit Power Base + 2 Bounce Kit Power Base

Power Base ist die kabellose Ladestation für AirPods Pro. Power Base, aus weichem, elegantem Kunstleder, ist die praktische Lösung, um Airpods Pro aufzuladen und stets bei der Hand zu haben.

Das Set umfasst 2 Bounce-Cases aus weichem Silikon, die das Ladegehäuse der AirPods vor Kratzern, Schmutz und Stürzen schützen. Sie sind mit kabellosem Laden kompatibel und ermöglichen das Aufladen der AirPods Pro, ohne sie aus dem Case zu nehmen. UVP: 34,99€

Balance Kit

Balance Kit ist das Zubehörset für AirPods 1&2, das für diejenigen entworfen wurde, die bei Sport, Bewegung und Musikhören maximalen Komfort wünschen. Das Set umfasst einen weißen Kopfbügel aus TPU – ideal für Sporttreibende, da er für einen festeren Halt der Kopfhörer während der Bewegung sorgt, zwei Paar Silikon-Ohrkappen mit Anti-Rutsch-Funktion, die für optimalen Komfort und Sitz sorgen, zwei Paar Silikon-Ohrkappen, um die Kopfhörer von Kapsel-Kopfhörern in In-Ear-Kopfhörer umzuwandeln und eine ausgezeichnete Klangqualität zu gewährleisten. UVP: 12,99€

Clear

Clear ist die transparente Hülle für AirPods 1, 2 und Pro, die das Ladecase vor Kratzern, Schmutz und Stürzen schützt, ohne sein Design zu verbergen oder seine Dicke und Geometrien zu verändern.

Clear ist mit kabellosem Laden kompatibel und ermöglicht das Aufladen der AirPods, ohne sie aus dem Ladecase herauszunehmen. Clear ist aus weichem Gummi hergestellt und mit einem praktischen Haken ausgestattet, mit dem es an Tasche, Rucksack oder Gürtelschlaufe befestigt werden kann. UVP: 9,99€

Cellularline S.p.A. ist das führende Unternehmen auf dem Markt für Smartphone- und Tablet-Zubehör. Cellularline ist eine wichtige technologische und kreative Referenz, wenn es um Zubehör für Multimediageräte geht, und bietet seinen Kunden exzellente Leistung und einfache Anwendung für eine einzigartige Benutzererfahrung. Derzeit beschäftigt die Cellularline S.p.A. rund 200 Mitarbeiter und ist interkontinental in über 60 Ländern vertreten.

