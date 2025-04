Censys bringt neue Threat Hunting-Lösung auf den Markt

Angreifer proaktiv verfolgen und abwehren mit dem neuen Censys Threat Hunting Module

Ann Arbor, Michigan, USA, 28. April 2025 – Censys, ein führender Anbieter im Bereich Internet Intelligence, Threat Hunting und Attack Surface Management (ASM), bringt mit dem Censys Threat Hunting Module eine neue Lösung auf den Markt. Das Modul wurde speziell dafür entwickelt, Threat Hunting-Teams dabei zu unterstützen, gegnerische Infrastrukturen aufzuspüren. Als Teil der kürzlich veröffentlichten Internet Intelligence Platform von Censys verschafft die neue Lösung Sicherheitsteams in Unternehmen und Behörden die notwendige Internet-Transparenz, um sich vor Cyberangriffen zu schützen. Als erfahrener Anbieter von Threat Hunting-Lösungen bietet Censys IT-Security-Teams nun ein speziell entwickeltes Modul, um Bedrohungen proaktiv aufzudecken und abzuschwächen, bevor sie Schaden anrichten können.

Das neue Threat Hunting-Modul lässt sich direkt in bestehende Security Operations-Produkte integrieren und trägt dazu bei, die Erkennung von Schwachstellen zu verbessern und das Threat Hunting proaktiver zu gestalten. Das Censys Threat Hunting Module wandelt die Daten der Censys Internet Map automatisch in strukturierte und umsetzbare Erkenntnisse um. Sicherheitsteams können diese Daten nutzen, um bösartige Infrastrukturen zu identifizieren, die von Angreifern für Cyberattacken auf Unternehmen oder Behörden genutzt werden. Mit der neuen Lösung sind Sicherheitsteams in der Lage, Threat Detection und die Untersuchung von Bedrohungen zu beschleunigen. Zudem lässt sich auf Basis der Ergebnisse nahtlos und proaktiv nach neuen und aufkommenden bösartigen Infrastrukturen suchen.

„Eines der größten Probleme für Threat Hunting-Teams ist es, zeitnahe und relevante Daten zu erhalten, die es ihnen ermöglichen, sich proaktiv gegen gezielte Bedrohungen zu verteidigen“, sagt Silas Cutler, Principal Security Researcher bei Censys, der an der Entwicklung der neuen Lösung beteiligt war. „Das neue Censys Threat Hunting Module löst diese Herausforderung, indem es Echtzeit-Transparenz in bestehende bösartige Infrastruktur liefert. Zudem bietet das neue Modul die Möglichkeit, bekannte und neu auftretende Bedrohungen überall im Internet zu finden und zu verfolgen.“

Effektives und proaktives Threat Hunting in Echtzeit

Die Plattform beseitigt die Datenflut und bietet Security-Teams einen zentralen Ort, an dem sie alle Threat Hunting-Daten einsehen können. Dies beinhaltet auch eine Liste aller bekannten Bedrohungen und eine Heatmap, die zeigt, wo sich diese Bedrohungen befinden. Darüber hinaus bietet das Censys Threat Hunting Modul folgende Funktionen:

– Censys Threat Data Set: Dieser Datensatz für Bedrohungen enthält Erkennungen für Red-Team-Tools, Fingerprints und Malware-Operationen. Er bietet auch erweiterten Kontext zu Bedrohungen, darunter Beschreibungen, alternative Namen, Akteure und Referenzlinks.

– CensEye: Die Funktion ermöglicht es, bösartige Infrastrukturen zu identifizieren und zu korrelieren. Dabei werden Hosts und Web-Eigenschaften mit ähnlichen Merkmalen erkannt. Diese Fähigkeit ermöglicht es Analysten, die Ressourcen von Angreifern aufzudecken und sich entwickelnde Bedrohungen schneller und präziser zu verfolgen.

– Erkennung und Scanning in Echtzeit: Das neue Modul bietet IT-Security-Teams auch Threat Detection und die Validierung von On-Demand-Scan-Funktionen in Echtzeit. Live-Scans decken bisher unbekannte Konfigurationen auf, während Rescans systematisch bestehende Dienste und Endpunkte analysieren, um potenzielle Bedrohungen zu bestätigen und Konfigurationsabweichungen zu verfolgen.

– Interaktive Dashboards: Die Plattform bietet Anwendern interaktive Dashboards für einen Einblick in die Struktur und Frameworks von Bedrohungen. So können Sicherheitsteams Daten und Trends untersuchen, Anomalien aufdecken und effektive Untersuchungen einleiten.

– Visualisierung von Zertifikaten und Hosts: Durch die Untersuchung historischer Beziehungen zwischen Hosts und Zertifikaten können Threat Hunting-Teams Zeitpläne erstellen, Taktiken, Techniken und Verfahren (Tactics, Techniques and Procedures, TTPs) aufdecken und historische Attribute anzeigen, die bei der Threat Detection genutzt werden können.

– Erweitertes Pivoting und kontextualisierte Hashes: Threat Hunter können ihre verwandten Indikatoren schnell erweitern, indem sie hilfreiche konfigurationsbasierte Hashes wie JARM, JA3, JA4+ und Favicon-Hashes verwenden, um eine umfassende Ansicht der verwandten Infrastruktur zu erstellen.

„Das neue Censys Threat Hunting Module bietet Unternehmen noch nie dagewesene Visibility, Kontext und historische Einblicke in alle mit dem Internet verbundenen Ressourcen, einschließlich bekannten und neuen feindlichen Infrastrukturen“, sagt Brad Brooks, CEO von Censys. „Mit dem neuen Modul können Sicherheitsteams in Unternehmen und Behörden proaktiv nach ausgefeilten Bedrohungen suchen, die auf sie abzielen. Dabei können sie auf den genauesten und umfassendsten Internet Intelligence-Datensatz der Branche zurückgreifen.“

Erfahren Sie mehr über das Censys Threat Hunting Module: https://censys.com/blog/speeding-up-threat-hunting-with-censys

Über Censys:

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

