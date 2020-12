CEO Anna Iarotska und ihr Ed-Tech Start-Up Robo Wunderkind räumen zehnten Preis in diesem Jahr ab

Ed-Tech Thought Leaderin und CEO von Robo Wunderkind Anna Iarotska macht sich seit gut einem Jahrzehnt für mehr Frauen als Unternehmensgründerinnen stark und erhält dafür nun den deutschen WIN Award in Silber. Es ist 2020 der zehnte IT-Preis für Robo Wunderkind-Gründerin Anna Iarotska.

Programmieren lernen mit Spiel und Spaß. Das Motto von Robo Wunderkind, einem jungen und erfolgreichen Ed-Tech-Unternehmen aus Wien, steht für Kreativität und den Mut, Neues auszuprobieren und eigene Ideen umzusetzen. Hinter dieser Mission, Kindern das Programmieren und die Welt der Robotik spielend näherzubringen, steht die Mitgründerin von Robo Wunderkind, Anna Iarotska. Als Female Founder will sie junge Talente fördern und vor allem Mädchen für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) begeistern.

Im Rahmen der WIN-Awards 2020 wurde Anna Iarotska jetzt für ihr Vorhaben in der Kategorie Start-Up mit der Auszeichnung in Silber belohnt. Die Initiative des Women”s IT Network, das sich mehr Diversität und Sichtbarkeit von Frauen in der IT verschrieben hat, zeichnet zusammen mit dem Fachverlag Vogel IT-Medien Frauen aus, die die IT-Branche prägen, mitgestalten und für mehr Sichtbarkeit und Diversität sorgen. Mehr als 15.000 Teilnehmer*innen stimmten für die Gewinnerinnen in den sieben Kategorien ab. Während der virtuellen Preiseverleihung am 26. November packten die Gewinnerinnen ihre Auszeichnungen live vor der Kamera aus. Als CEO eines High-Tech-Unternehmens verkörpert die in der Ukraine geborene Österreicherin Anna Iarotska wie alle Gewinnerinnen weibliche Power in der Technologie-Branche.

Nicht nur die Arbeit der Gründerin, auch die neuen Robo Wunderkind Roboter-Kits sind auf Erfolgskurs und wurden 2020 in fünf Ländern ausgezeichnet: Der National Parenting Product Award (USA) zeichnete Robo Wunderkind als Gewinner aus und würdigte die hohe Qualität der Module, die einfache Bedienbarkeit und die Steuerung mit Hilfe der drei Apps Robo Code, Robo Blockly und Robo Live. Auch bei den Family Choice Awards (USA), den Mom”s Choice Awards (USA) sowie den Dad”s Choice Awards (GB) überzeugte das Roboter-Kit des Unternehmens und erhielt die Auszeichnung “Commended Winner”. Die Parent & Baby Awards 2020 (UK) kürten Robo Wunderkind als führenden Anbieter von Roboter-Lern-Sets 2020 und als e-Learning Innovator des Jahres 2020. Das Ziel von Robo Wunderkind, grenzenlose Kreativität, selbstbestimmte Projekte und MINT-Fähigkeiten spielerisch und intuitiv zu fördern, würdigen die mehrfachen Auszeichnungen ebenfalls.

“Die zahlreichen Auszeichnungen unserer Roboter-Kits freuen uns sehr und bestätigen uns, dass das Thema Programmieren lernen und Kinder für Zukunftstechnologie zu begeistern Einzug in die Kinderzimmer hält. Mir ist es ganz persönlich wichtig, dass die Idee hinter Robo Wunderkind, Kindern und insbesondere Mädchen die Welt der IT und der Robotik näherzubringen, mehr an Aufmerksamkeit erhält. Wir sehen einen enormen Bedarf darin, die Welt des Lernens zu digitalisieren und unsere Jüngsten früh und vor allem auf die richtige Weise zu fördern. Gerade für die junge Generation setze ich mich besonders ein und freue mich, dass ich in der Kategorie Start-Up der WIN-Awards zu den drei Frauen gehöre, die unsere Gesellschaft, das digitale Lernen und die IT-Branche nachhaltig prägen. Nur so können wir gemeinsam wichtige Veränderungen anstoßen”, sagt Anna Iarotska, Mitgründerin und CEO von Robo Wunderkind.

Alle Preise und Auszeichnungen auf einen Blick

In den USA

Anna Iarotska – Top 100 influencers in Edtech by Edtech Digest, 2020-2021

Robo Wunderkind – EdTech Awards – Beste Robotik-Lösung, 2020

Robo Wunderkind – Family Choice Awards – Gewinner 2020

Robo Wunderkind – Mom’s Choice Awards – Gewinner, 2020

Robo Wunderkind – National Parenting Product Awards – Gewinner 2020

In Finnland – eines der innovativsten Länder der Welt

Robo Wunderkind – Certification of Education Quality by Educational Alliance Finland 2019 und 2020

In Deutschland

Anna Iarotska – WIN-Awards – Weitere Details: siehe oben

In Österreich

Anna Iarotska – Women of the Year Award in der Kategorie Digital Hero

In Großbritannien

Robo Wunderkind – Parent & Baby Awards – Gewinner 2020

Robo Wunderkind – Dad”s Choice Awards – Gewinner in der Kategorie Empfehlung, 2020

Robo Wunderkind ist ein EdTech-Unternehmen mit Hauptsitz in Wien/Österreich und hat bereits Anwender in über 60 Ländern. Das innovative Start-Up-Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt Kinder zu inspirieren, damit sie durch Technologie kreativ sein können. Schon ab 5 Jahren können Kinder mit den Roboter-Kits von Robo Wunderkind ihre eigenen Roboter und Gadgets bauen und programmieren.

Das österreichische Unternehmen erarbeitet mit Experten und Lehrern Unterrichtspläne, die es erleichtern die Roboter in den Vorschul- und Schulunterricht zu integrieren und so die MINT-Fähigkeiten von Kindern zu entwickeln und auszubauen. Robo Wunderkind ist bereits in mehr als 500 Schulen im Einsatz und kooperiert mit ausgewählten europäischen Non-Profit-Organisationen wie SSPCA, Get Your Wings, Digitale Wolven. Das Unternehmen startete außerdem die Initiative Robo Makers Marathon für das den Unterricht zu Hause. Hunderte von Kindern und Eltern auf der ganzen Welt nahmen an Webinaren und Online-Aktivitäten teil und lernten so, bequem von zu Hause aus zu programmieren. Robo Wunderkind hat im Rahmen der Finanzierung Nr. 961665 Fördermittel aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robowunderkind.com/de

