Certified erweitert Service-Portfolio mit Expertensprechstunde und Beratung

Wissen einfach teilen

Alles neu macht der Mai. So hat das renommierte Prüfinstitut Certified nun eine regelmäßige Expertensprechstunde sowie eine prüfungsvorbereitende Begleitung beziehungsweise ein Coaching in sein Service-Portfolio aufgenommen.

„Was verbirgt sich hinter unseren verschiedenen Zertifizierungen und welche Anfoderungen müssen dafür erfüllt werden? Solche und natürlich auch alle anderen auftauchenden Fragen möchten wir künftig in einer kostenfreien Expertensprechstunde beantworten“, erklärt Certified-Geschäftsführer Till Runte. So soll künftig montags zwischen 16 und 18 Uhr jeweils ein Prüfer aus dem Certified-Team bereit stehen, um über Zertifizierungen im Allgemeinen zu informieren, aber auch individuelle Fragen zu beantworten. Dabei richtet sich das Angebot sowohl an Bestandskunden von Certified als auch an Neuinteressenten. „Unsere Prüfer sind selbst alle Travel- und Eventmanager aus den unterschiedlichsten Wirtschaftsunternehmen und können insofern bestens die Ausstattung, Qualität und Serviceleistungen beurteilen“, sagt Till Runte. „Sie geben daher auch immer gerne wertvolle Tipps, wo Verbesserungspotenziale sind und wie diese möglichst einfach umzusetzen sind. So werden unsere neuen Expertensprechstunden ein Gewinn für die Häuser sein.“

Den Auftakt der neuen Expertensprechstunde wird Kerstin Pickny, Associate Director, Brand, Marketing & Communications bei Ernst & Young GmbH am 08.05.2023 zum Thema Nachhaltigkeit machen und dabei besonders auf die Kriterien von „Certified Green Hotel“ eingehen. Andreas Schmid, Services & Organisation, Strategischer Einkauf bei der DZ BANK AG wird am 15.05.2023 legt den Schwerpunkt auf Geschäftsreisen und wird über die Anforderungen der beiden Siegel „Certified Business Hotel“ und „Certified Serviced Apartment“ informieren. Eine Woche später, am 22.05.2023, folgt Salvatore Ruggiero, Vice President, Marketing and Communication bei der SCHOTT AG mit seinem Fachwissen zum MICE Bereich und fokussiert dabei „Certified Conference Hotel“. Nach den Pfingstfeiertagen erklärt Petra Naoum, Veranstaltungsmanagerin beim DLR in Köln am 05.06.2023 die Anforderungen für „Certified Green Hotel“. Themenschwerpunkte und die Reservierung der 15-Minuten-Zeitfenster sind über www.certified.de/expertengespraeche möglich.

Wer jedoch eine intensivere Begleitung auf dem Weg zur Zertifizierung wünscht, kann sich das neue Service-Angebot für Coaching und Beratung von Certified sichern. Dies richtet sich vor allem an Häuser, denen Mitarbeitende oder auch die Zeit für Zertifizierungsfragen fehlen. Diese erhalten vor Ort eine umfassende und individuell abgestimmte Unterstützung von einem Berater aus dem Certified-Kompetenzteam. Die Prüfung wird allerdings eine andere Person durchführen, um die Unabhängigkeit und Objektivität des Zertifizierungsprozesses zu gewährleisten.

Im Projektbüro ist Nina Nutbohm für diesen Bereich zuständig. Sie betont: „Wir bieten keine Standard-Beratungspakete an, sondern der Vorteil für die Hotels ist, dass jedes Haus nur die Leistungen in Anspruch nehmen muss, die wirklich gebraucht werden. Denn die Ausgangslage ist jeweils eine andere und wir wollen wirklich zielgerichtet unterstützen und helfen!“

Die Beratung ist für bestehende Certified-Kunden gedacht, die sich qualitativ weiterentwickeln möchten und somit ein besseres Prüfergebnis bei der alle drei Jahre anstehenden Re-Zertifizierung anstreben. Aber auch Neukunden können diesen Service in Anspruch nehmen, um sich optimal und zeitnah auf die Erstprüfung vorzubereiten, denn gerade im Bereich Nachhaltigkeit besteht nun großer Handlungsbedarf.

Das 2011 gegründete Prüfinstitut widmet sich der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie.

Firmenkontakt

Certified GmbH & Co. KG

Till Runte

Felkestr. 18

55566 Bad Sobernheim

+49 6751 145 41-0



https://www.certified.de

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790



https://pregas.de

Bildquelle: Certified