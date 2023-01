CES 2023: Reolink stellt neue Dual-Objektiv WLAN Kamera mit Auto-Tracking, die erste 4K Akku-Kamera und mehr vor

Reolink präsentiert auf der CES 2023 neue Dual-Objektiv Akku-Kameras und 4K PT-Kamera mit intelligenter Personen-, Fahrzeug- und Haustiererkennung.

06.01.2023, Hongkong. Reolink, ein branchenführender Anbieter von Smart Home Sicherheitslösungen, stellt auf der CES 2023 in Las Vegas neue Ergänzungen zu innovativen Dual-Objektiv Kameras vor, darunter TrackMix LTE, Duo 2 LTE, Argus PT 4K und andere Überwachungskameras.

Reolink lädt alle CES-Besucher ein, diese innovativen Sicherheitsprodukte am Stand Nr. 53226 in der Halle A-C der Venetian Expo, zu erleben. Verbraucher können den Stand von Reolink online besuchen und die digitale Broschüre herunterladen, um sich jederzeit über die neuesten Updates zu informieren.

Auf der CES 2023 stellt Reolink ein Bündel innovativer Produkte vor, darunter Dual-Objektiv Akku-Kamera der Duo 2 Serie, 4G Kamera mit Auto Zoom & Tracking – TrackMix LTE, das neue 4K-Mitglied der Argus Serie, Fischaugenkameras und mehr. Schauen Sie sich kurz an, was Ihnen diese neuen Produkte zu bieten haben.

Argus Serie: Reolink stellt zwei bahnbrechende Mitglieder der Argus-Serie vor. Argus PT 4K, die erste akkubetriebene 4K Kamera von Reolink, liefert 8MP Ultra HD-Videos bei Tag und Nacht. Außerdem bietet sie intelligente Personen-/Fahrzeugerkennung für präzise Alarme. Die Argus Track WLAN Kamera mit ihrem schlanken Design und Dual-Objektiv bietet sowohl eine Weitsicht als auch eine Zoomansicht von sich bewegenden Objekten. Argus Track ist einfach zu installieren und einzurichten. Sie eignet sich für Familien zum Schutz von Grundstücken und zur Überwachung von Kindern oder Haustieren.

Duo 2 Serie: Reolink bringt zum ersten Mal Duo 2 LTE auf den Markt, eine 100% kabellose 4G Dual-Objektiv Akku-Kamera. Sie verfügt über zwei identische Objektive, die ein nahtloses 180°-Panorama in 6MP Super HD mit geringer Verzerrung bieten. Diese 4G Dual-Objektiv Kamera wird im Mobilfunknetz betrieben und unterstützt die meisten Mobilfunkanbieter in verschiedenen Regionen, so dass sie eine ideale Sicherheitsoption für abgelegene Orte mit begrenztem Strom- und WLAN-Zugang darstellt.

TrackMix Serie: TrackMix LTE, 4G kabellose Überwachungskamera mit Auto Zoom & Tracking, vervollständigt die 4G-Gruppe der TrackMix-Serie von Reolink. Diese 4G-Version verfügt weiterhin über ein Weitwinkelobjektiv für einen breiten Überblick und ein Teleobjektiv für Nahaufnahme. Sie kann sich bewegende Personen/Fahrzeuge/Haushunde automatisch verfolgen und gleichzeitig heranzoomen. So können Benutzer das Wesentliche immer im Auge behalten, ohne das Bild manuell vergrößern zu müssen.

Neue Produktlinie: Reolink bringt auch neues Sortiment an Fischaugenkameras. Sie sind für Bilder in 6MP Super HD und 360°-Panorama konzipiert, um jeden Winkel abzudecken. Diese kompakten Geräte sind perfekt für den Inneneinsatz in Geschäften, Büros, Lagerhallen usw. geeignet.

Zusätzlich zu den oben genannten neuesten Produkten können Verbraucher auch die 12MP-Kameras mit der besten Technologie von Reolink sehen: RLC-1212A und RLC-1224A. Diese beiden Ultra HD-Kameras definieren die Auflösung von Überwachungskameras neu und helfen Benutzern, mehr Details wie menschliche Gesichter zu erkennen.

Für weitere Details über die neuen Produkte von Reolink besuchen Sie den Reolink-Stand oder folgen Sie Reolink auf Social Media, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Reolink, ein internationaler Entwickler und Hersteller im Bereich Smart Home, bemüht sich, um die einfachsten und zuverlässigsten Überwachungsprodukte und Sicherheitslösungen für Privat- und Geschäftskunden anzubieten. Unsere Mission ist es, mit Reolink Überwachungskameras und -systemen ständigen Schutz zu gewährleisten. Reolink ist bereits in über 200 Ländern & Regionen vertreten und von mehr als 2 Millionen Haushalten & Familien überzeugt.

Kontakt

Reolink

Reolink PR Team

Kingswell Commercial Tower, 171-173 Lockhart Road, Wan Chai RM.4B

999077 Hong Kong

+00852-3069 6581

pr@reolink.com

https://reolink.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.