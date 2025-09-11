Ceyoniq und Insiders stellen mit Autokontierung neues Level der KI-basierten Rechnungsverarbeitung vor

Partnerunternehmen demonstrieren auf dem DSAG-Jahreskongress, wie integriert in SAP-Prozesse Ein- und Ausgangsrechnungen auf einer zentralen Plattform mittels KI automatisiert und optimiert werden können.

Kaiserslautern, 11.09.2025 – Auf dem diesjährigen Jahreskongress der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) präsentieren Insiders Technologies, technologisch führender Softwareanbieter für Intelligent Automation (IA), und das Bielefelder Softwarehaus Ceyoniq Technology ihre gemeinsame Lösung für die automatisierte Verarbeitung von E-Rechnungen. Im Fokus steht der nscale eHub, eine leistungsstarke Plattform zur intelligenten Steuerung digitaler Prozesse für eingehende und ausgehende Rechnungen. Er basiert auf der KI-Technologie von Insiders und ist vollständig in SAP-Systemlandschaften integrierbar.

Der nscale eHub fungiert als zentrale Schaltstelle für eingehende und ausgehende E-Rechnungen und unterstützt alle gängigen nationalen und internationalen Formate – darunter XRechnung, ZUGFeRD, FatturaPA, Factur-X oder Peppol BIS. Auch sonstige Rechnungen, etwa PDF-Dokumente oder Papierbelege, lassen sich über die gleiche digitale Prozessstrecke effizient verarbeiten. Zusätzlich ermöglicht der eHub sowohl auf der Sender- als auch auf der Empfängerseite die direkte Anbindung an Portale wie OpenPeppol.

Autokontierung – Neuer Mehrwert durch KI

Ein besonderes Highlight der Lösung ist die Integration KI-gestützter Funktionen wie der intelligenten Autokontierung. Die KI erkennt dabei unter Einsatz von Large Language Models typische Buchungsszenarien. So werden nicht nur manuelle Aufwände reduziert, sondern auch Fehlerquellen minimiert.

Besucherinnen und Besucher des DSAG-Jahreskongresses haben die Möglichkeit, sich am Messestand von Ceyoniq Technology in einer Live-Demo selbst ein Bild von den Vorteilen der Lösung zu machen und zudem attraktive Preise bei der DSAG-Partnerrallye zu gewinnen. Die Veranstaltung findet vom 16. bis 18. September 2025 im Messe und Congress Centrum Bremen statt. Die Experten von Ceyoniq und Insiders Technologies stehen in Halle 5, Stand F16, für Fragen und Austausch zur Verfügung.

„Wir freuen uns sehr auf den direkten Austausch mit der SAP-Community und darauf, gemeinsam mit Ceyoniq zu zeigen, wie leistungsfähig die Ein- und Ausgangsverarbeitung von E-Rechnungen heute schon sein kann“, sagt Marie Dengel, Senior Partner Manager bei Insiders Technologies. „Unser Ziel ist es, Unternehmen nicht nur bei der Digitalisierung, sondern auch bei der intelligenten Automatisierung ihrer Finanzprozesse mit praxiserprobten, skalierbaren Lösungen konkret zu unterstützen.“

Weitere Informationen zur ganzheitlichen Verarbeitung von E-Rechnungen mit Insiders Technologies:

https://insiders-technologies.com/de/e-finance

Mehr Informationen zum Invoice Management mit nscale von Ceyoniq:

https://ceyoniq.com/2025/08/31/nscale-ehub-e-rechnungen-rechtskonform-versenden-empfangen-und-verarbeiten

Über die Ceyoniq Technology GmbH

Die Ceyoniq Technology GmbH ist seit über 30 Jahren zuverlässiger und innovativer Partner für Unternehmen und die öffentliche Verwaltung bei branchenübergreifenden und intelligenten Softwarelösungen in den Bereichen DMS, ECM und EIM. Die Bereitstellung von Informationen, unabhängig von Standort und Zeitpunkt, ist fest in der Unternehmens-DNA verankert und macht den Bielefelder Softwarehersteller zum Enabler der neuen Arbeitswelt. Das EIM-System nscale bildet dabei das Herzstück und gibt den Pulsschlag des unternehmensweiten Informationsflusses vor. Mithilfe von nscale werden komplexe Geschäfts- und Kommunikationsprozesse vereinfacht und optimiert. Daten werden zu strukturierten und wertvollen Informationen und Dokumente werden revisionssicher und beweiskräftig archiviert. Der flexible und parallele Zugriff auf alle Dokumente erlaubt deren gleichzeitige Bearbeitung und hebt das abteilungsübergreifende Teamwork auf ein neues Niveau. Insgesamt sind rund 200 Beschäftigte am Hauptsitz in Bielefeld und weiteren bundesweiten Standorten als Digitalisierer, Impulsgeber, Entwickler, Berater, Prozessoptimierer und Möglichmacher im Einsatz. Die Ceyoniq Technology GmbH ist ein Tochterunternehmen der Kyocera Document Solutions Inc. https://www.ceyoniq.com

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen (Intelligent Automation, IA). Mehr als 5.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit. https://www.insiders-technologies.com/

