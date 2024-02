Chance für Unternehmen: Nachhaltigkeitskommunikation im Rahmen der CSRD

Die Bedeutung der Nachhaltigkeitskommunikation für den Geschäftserfolg

Die EU-weite Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wird von vielen Unternehmen oft als bürokratische Herausforderung gesehen. Ihren Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nachkommend, entdecken jedoch viele die Möglichkeit, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen offensiv zu kommunizieren und dadurch einen wertvollen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Chancen durch Nachhaltigkeitskommunikation

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung birgt große Chancen für Unternehmen. Sie können ihre ESG-Berichterstattung für ihre Kommunikationszwecke nutzen und relevante Stakeholder über ihre Anstrengungen informieren, um sich positiv von der Konkurrenz abzuheben. Immerhin finden es über 85% der Deutschen gut, wenn sich Unternehmen sozial engagieren und etwa 76% sind bereit, mehr Geld für Produkte solcher Unternehmen auszugeben.

Auswirkungen auf Mitarbeiterbindung und Employer Branding

Die aktive Kommunikation von sozialen oder ökologischen Bemühungen hat zudem positive Auswirkungen auf die Mitarbeiterbindung. Sie unterstützt Unternehmen auch bei der Personalbeschaffung und beim Employer Branding. Durch seine sozialen und ökologischen Aktivitäten kann ein Unternehmen neue Kunden gewinnen und sich vom Wettbewerb abheben.

Die Rolle der CSR-Kommunikation

Die Kommunikation von Corporate Social Responsibility (CSR)-Aktivitäten kann sowohl Chancen als auch Risiken für ein Unternehmen darstellen. Eine gute CSR-Kommunikation kann sich jedoch lohnen. Dies zeigt der „Sustainability Image Score“-Bericht, in dem dargestellt wird, dass rund 16% des Images einer Marke durch Nachhaltigkeitsthemen beeinflusst werden.

Die Bedeutung von Nachhaltigkeitskommunikation für Geschäftserfolg

Unternehmen können ihre gesellschaftlichen Aktivitäten nutzen, um sich einen guten Ruf aufzubauen und gleichzeitig ihren Geschäftserfolg zu sichern. Ein gut informiertes Kundensegment über die CSR-Aktivitäten eines Unternehmens kann sich positiv auf den Umsatz auswirken. Daraus wird klar, dass Nachhaltigkeitskommunikation für Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist.

Holger Hagenlocher, ein studierter Wirtschaftswissenschaftler mit über 25-jähriger Erfahrung in der Unternehmenskommunikation, unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitskommunikation. Seine Kommunikationsagentur hilft bei der Implementierung aktiver Kommunikationsstrategien, einschließlich der Nachhaltigkeitskommunikation.

Die Kommunikationsagentur Hagenlocher PR mit Standorten in Singen am Hohentwiel und Esslingen am Neckar unterstützt Unternehmen, Institutionen, Organisationen und Personen dabei, ihre Zielgruppen über verschiedene Kanäle wie Medien, Presse, Social Media und Events effektiv zu erreichen. Hagenlocher PR bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Kommunikationsbedürfnisse ihrer Kunden mit dem Ziel, vertrauensvolle Beziehungen zu den relevanten Stakeholdern aufzubauen..

