Channel Excellence Awards 2026: Controlware gehört erneut zu den besten IT Dienstleistern in Deutschland

Dietzenbach, 11. Februar 2026 – Controlware wurde im Rahmen der renommierten Channel Excellence Awards 2026 der Fachmagazine ChannelPartner und COMPUTERWOCHE als einer der besten IT-Dienstleister Deutschlands ausgezeichnet. Der IT-Dienstleister und Managed Service Provider belegte in der Umsatzklasse von 250 Millionen bis 1 Milliarde Euro den dritten Platz – ein überzeugender Beleg für die hohe Zufriedenheit der Controlware Kunden.

„Die Komplexität der Netzwerk- und Security-Architekturen nimmt immer weiter zu. IT-Verantwortliche müssen heute eine Vielzahl von Lösungsansätzen und Herstellern evaluieren – und sind bei Auswahl, Planung, Implementierung und Betrieb mehr denn je auf kompetente Partner angewiesen“, erklärt Bernd Schwefing, Geschäftsführer von Controlware. „IT-Dienstleister müssen daher neben umfassendem Technologie-Know-how auch tiefes Verständnis für die individuellen Anforderungen der Unternehmen und Behörden mitbringen. Genau diese Stärken zeichnen uns als Controlware aus, und ermöglichen es uns, für jedes Szenario eine passgenaue Lösung zu entwickeln. Dass unsere Kunden unsere Leistungen wieder mit Bestnoten bewertet haben, freut uns sehr – und bestätigt uns, dass wir weiter auf dem richtigen Weg sind.“

Befragung von 2.270 IT-Entscheidern

Grundlage der Auszeichnung war eine vom Marktforschungsinstitut iSCM in Zusammenarbeit mit den Fachzeitschriften ChannelPartner und COMPUTERWOCHE durchgeführte unabhängige Kundenbefragung. Zwischen dem 29. September und dem 21. Dezember 2025 wurden 2.270 Entscheider aus IT-Anwenderunternehmen befragt, wie sie die Leistungen ihrer betreuenden IT-Dienstleister in unterschiedlichsten Kriterien bewerten, darunter etwa Beratungsqualität, Service-Verfügbarkeit, Reaktionszeiten, Flexibilität und allgemeine Zufriedenheit. Die IT-Dienstleister wurden dabei in vier Umsatzklassen eingestuft. Controlware trat in der Kategorie von 250 Millionen bis 1 Milliarde Euro Umsatz an und erreichte einen hervorragenden dritten Platz. Damit ist das Unternehmen nun bereits zum siebten Mal in Folge unter den Top 5. Von den fast 900 zur Wahl stehenden IT-Dienstleistern schafften es nur 76 in eines der vier Rankings.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH gehört zu den führenden IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von nahezu 500 Millionen Euro. Seit der Gründung im Jahr 1980 unterstützt Controlware mittelständische und große Unternehmen sowie Behörden und öffentliche Einrichtungen mit der Planung, Umsetzung und dem Betrieb moderner IT-Infrastrukturen. Das Leistungsportfolio umfasst Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services. Ziel ist ein wirtschaftlicher, zukunftssicherer und nachhaltiger IT-Betrieb. Controlware bietet sowohl gezielte Betriebsunterstützung als auch vollständig verantwortete Managed Services für Cloud-basierte und On-Premises gehostete Netzwerk-, Security- und Data Center-Umgebungen. Ergänzend stehen Cyber Defense Services zur Verfügung. Neben einem Vertriebs- und Servicenetz mit 14 nach ISO 9001 zertifizierten Standorten in der DACH-Region unterhält Controlware internationale Partnerschaften. Das eigene Customer Service Center ist nach ISO 27001 zertifiziert. Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit führenden Herstellern und innovativen Technologiepartnern zusammen und ist bei diesen auf höchstem Qualifizierungsniveau zertifiziert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Nachwuchses. Controlware kooperiert mit führenden Hochschulen und betreut kontinuierlich rund 50 Auszubildende und Studierende als Investition in die Kompetenz von morgen.

