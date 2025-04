ChargePoint Innovation transformiert Laden von Elektrofahrzeugen mit bidirektionaler AC-Architektur für maximale Geschwindigkeit

Innovative Architektur setzt neue Benchmark für EV-Charging mit Vehicle-to-Home-Funktion und maximaler AC-Ladegeschwindigkeit

München, 22. April 2025 – ChargePoint (NYSE: CHPT), ein führender Anbieter von vernetzten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EVs), präsentiert einen Generationssprung der AC Level 2-Ladetechnologie. Die neue Produktarchitektur bietet Innovationen wie bidirektionales Laden und erreicht bis zu doppelt so hohe Geschwindigkeiten im Vergleich mit typischen AC Level 2-Ladegeräten. Diese Architektur wird zur künftigen Grundlage für Modelle, die in Nordamerika und Europa vertrieben werden. Spezielle Varianten für kommerzielle, private und Flottenanwendungen sind in Entwicklung.

„Die nächste Generation der ChargePoint Ladestationen wird nicht nur evolutionär, sondern revolutionär“, sagt Hossein Kazemi, Chief Technical Officer, Hardware bei ChargePoint. „Ihr liegt eine Architektur zugrunde, die zahlreiche vielversprechende Technologien ermöglicht, die den Besitzern und Nutzern von Ladestationen, ein signifikant besseres Erlebnis bieten werden.“

Die Features der neuen AC Level 2-Architektur von ChargePoint umfassen:

– Vehicle-to-Everything-Feature, das es EVs ermöglicht, Energie als Null-Emissions-Generator für ein privates oder gewerbliches Gebäude zu liefern oder Energie zurück in das Stromnetz zu übertragen.

– Ultraschnelles Laden mit der maximal möglichen Geschwindigkeit für Wechselstrom (80 Ampere/19,2 kW). Eine typische EV-Batterie wird dadurch in etwa vier Stunden von 0 % auf 100 % geladen.

– Dynamischer Lastausgleich, der die Ladegeschwindigkeit automatisch beschleunigt, wenn an anderer Stelle im Gebäude kein Strom benötigt wird.

– Smart-Home-Kompatibilität für die Integration mit Solarladegeräten, Hausbatterien und intelligenten Energiemanagementsystemen.

– Serienschaltung, so dass ein Fuhrparkdepot, eine Garage in einem Mehrfamilienhaus oder sogar ein Einfamilienhaus mit zwei E-Fahrzeugen ohne kostspielige Service-Upgrades die Ladeleistung maximieren kann.

Die neue Architektur ist das Ergebnis von fast zwei Jahrzehnten Branchenführerschaft von ChargePoint in der Entwicklung und dem Betrieb innovativer Ladestationen. Diese haben nach den Angaben des Alternative Fuels Data Center einen geschätzten Marktanteil von 61 % am öffentlichen AC Level 2-Markt in den USA haben. Die Architektur entspricht den geltenden Vorschriften und Programmen, einschließlich MID und Eichrecht in Europa sowie ENERGY STAR® in den USA. Die ersten Modelle, die auf der Plattform gebaut werden, sollen in Europa diesen Sommer in Europa und Ende 2025 in Nordamerika auf den Markt kommen.

ChargePoint und das ChargePoint-Logo sind Marken von ChargePoint, Inc. in den Vereinigten Staaten und in Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt. Alle anderen hier verwendeten oder erwähnten Marken, Handelsnamen oder Dienstleistungsmarken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

ChargePoint ist auch in diesem Jahr auf der Power2Drive vom 7.Mai bis 9. Mai in München vor Ort. Am Stand B6.111 erfahren Sie alles über unser Angebot. Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Disclaimer zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die sich unter anderem auf die erwarteten Vorteile, Auswirkungen und neuartigen Merkmale der angekündigten Wechselstromarchitektur von ChargePoint beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen über die Erwartungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien von ChargePoint in Bezug auf die Zukunft und sind an zukunftsgerichteten Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „könnten“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „sollten“, „vorgeschlagen“, „werden“ und „würden“ oder ähnlichen Wörtern zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Effektivität, dem Nutzen und der Kundenakzeptanz von ChargePoints angekündigter AC-Architektur und den mit dieser Technologie hergestellten Ladestationsmodellen. Zusätzliche Risiken und Ungewissheiten sind in den Abschnitten „Risikofaktoren“ und „Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations“ im Formular 10-K von ChargePoint enthalten, das am 28. März 2025 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde und auf der Website von ChargePoint unter investors.chargepoint.com und auf der Website der SEC unter https://www.sec.gov verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren, und ChargePoint übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund zu revidieren oder zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Über ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint entwickelt ein neues Netzwerk, um Menschen und Güter mit Strom zu transportieren. Seit 2007 arbeitet ChargePoint daran, Unternehmen und Fahrzeugnutzern den Umstieg auf Elektromobilität mit einem der größten EV-Ladenetzwerke und einem umfassenden Portfolio an Ladelösungen zu erleichtern. Die ChargePoint-Cloud-Abonnementplattform und die softwaredefinierte Ladehardware bieten Optionen für jedes Ladeszenario bieten – von Privathaushalten und Mehrfamilienhäusern bis hin zu Arbeitsplätzen, Parkplätzen, Gaststätten, Einzelhandel sowie Transportflotten aller Art. Ein ChargePoint-Konto bietet Zugang zu Hunderttausenden von Ladestellen in Nordamerika und Europa.

