Charity-Aktion: Lieblings-Tierheim per Voting noch bis 31. Mai 2025 unterstützen

Kleinheubach, 26. Mai 2025_ In Deutschland und Österreich warten jedes Jahr zahlreiche Hunde und Katzen auf ein neues Zuhause. Die tägliche Versorgung der Tiere stellt Tierheime und Tierschutzvereine vor große organisatorische und finanzielle Herausforderungen. Um diese zu unterstützen, hat die Tierfuttermarke JOSI die Aktion „JOSI füllt jede Schüssel“ ins Leben gerufen. Die Initiative läuft bis zum 31. Mai 2025.

JOSI Charity-Aktion: Spende in Höhe von insgesamt 35.000 Euro

Im Rahmen der Aktion können Tierheime und Tierschutzvereine Stimmen per Online-Voting sammeln. Insgesamt haben sich 206 Einrichtungen registriert. Unter den Teilnehmern werden Trockenfutterpreise im Gesamtwert von bis zu 35.000 Euro verlost.

So läuft die Abstimmung ab:

1.Tierheim auswählen

Über eine Filterfunktion auf der Charity-Landingpage https://www.josera.de/josi-tierheim-abstimmung lässt sich gezielt nach einem teilnehmenden Tierheim suchen.

2.Stimme abgeben

Dies erfolgt durch einen Klick auf „Abstimmen“ sowie die Eingabe und Bestätigung der E-Mail-Adresse. Bis einschließlich 31. Mai kann täglich eine Stimme abgegeben werden.

3.Preise für Tierheime

Das Tierheim mit den meisten Stimmen erhält Trockenfutter im Wert von bis zu 5.000 Euro. Weitere Preise werden nach Platzierung und Kategorie gestaffelt vergeben. Die Gewinner werden bis spätestens 27. Juni 2025 benachrichtigt.

Yannick Hain, Brand Manager bei JOSI, erklärt: „Mit unserer Aktion möchten wir ein Zeichen setzen. Tierschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der jede Stimme zählt. Die rege Beteiligung macht deutlich, wie viele Menschen sich für das Wohl von Hunden und Katzen einsetzen – und genau diesen Einsatz wollen wir mit JOSI gezielt unterstützen.“

Über JOSI

Bei JOSI aus dem Hause Josera kommen über 80 Jahre Erfahrung und ein fairer Preis mit der Gesundheit des geliebten Vierbeiners zusammen. Aus besten Zutaten und mit viel Sorgfalt versorgt die Marke Hunde und Katzen mit echter, schmackhafter Vielfalt.

Mit JosiDog und JosiCat werden die Näpfe aller Vierbeiner sorgsam gefüllt: Ob Hund oder Katze – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Was das gesamte Sortiment von JOSI gemeinsam hat: Hier wird auf künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe sowie Soja, Milchprodukte und gentechnisch veränderte Zutaten verzichtet. Dafür finden schmackhafte, hochwertige Zutaten ihren Weg in das Futter. Bodenständig und mit Liebe zum Detail.

Das Familienunternehmen mit Sitz in Kleinheubach entwickelt und produziert seit über 80 Jahren hochwertige Nahrung für Mensch und Tier. Als Vordenker in dritter Generation setzt ERBACHER the food family auf die starken Marken Josera, Green Petfood, JOSI, Bavaro, ERBACHER Food Intelligence sowie auf innovative Ansätze in der Lebens- und Futtermittelproduktion. Mit über 1.000 Mitarbeitenden an vier Standorten weltweit sind die Produkte in mehr als 70 Ländern erhältlich.

Mehr Informationen unter www.food.family

