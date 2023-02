ChatGPT-Expertin Brüggemann spricht beim Führungszirkel

Astrid Brüggemann teilt Expertenwissen zum Einsatz von ChatGPT in der Geschäftswelt

Erding, 23. Februar 2023 – Der Führungszirkel Bayern hat die ausgewiesene Chatbot-Expertin Astrid Brüggemann für eine Gastrede beim nächsten „Lunch & Learn“ Event gewonnen. Am 02. März um 12 Uhr wird Brüggemann den Führungskräften des Zirkels dabei helfen, die Zukunft ihrer Unternehmen zu gestalten, indem sie das Potenzial von ChatGPT in der Geschäftswelt erläutert. Da das Thema der Veranstaltung für viele Unternehmerinnen und Unternehmer sowie deren Führungskräfte von Interesse ist, lädt der Führungskreis Bayern alle Interessierten ein, an dem ‚Lunch & Learn‘ Event teilzunehmen.

Chatbots spielen heute eine entscheidende Rolle in der Geschäftswelt, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und eigene Prozesse zu verbessern. Der Führungszirkel Bayern, eine Organisation von Führungskräften aus verschiedenen Branchen, trifft sich regelmäßig, um aktuelle Themen zu diskutieren und voneinander zu lernen.

„Wir sind begeistert, dass Frau Brüggemann uns ihre Zeit und ihr Wissen zur Verfügung stellt“, sagte Silvia Ziolkowski, die Vorsitzende des Führungszirkels Bayern. „Sie wird uns die Möglichkeiten und auch die Grenzen von ChatGPT aufzeigen. Wir sind uns sicher, dass wir von ihrem Vortrag sehr profitieren werden.“

In ihrem Vortrag wird Brüggemann das Potenzial von ChatGPT Geschäftswelt erläutern und die sichere und korrekte Nutzung des Chatbots zeigen. Dabei wird sie konkrete Beispiele bringen, wie ChatGPT zur Effizienzsteigerung in Unternehmen beitragen kann.

Das „Lunch & Learn“ Event des Führungszirkel Bayern findet am 02. März um 12 Uhr statt. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und weitere Informationen zu erhalten.

Über den Führungszirkel Bayern:

Der Führungszirkel Bayern ist eine Organisation von Führungskräften aus verschiedenen Branchen. Er bietet ein Kompetenzprogramm mit Menschen mit Führungsverantwortung, kompakt und passend für den Mittelstand.

Kontakt:

Silvia Ziolkowski

Tel: 08122/95988-66

Fax: 08122/95988-69

Mobil: 0170 766 3971

sz@silvia-ziolkowski.de

www.silvia-ziolkowski.de

Einwahllink für die Veranstaltung: https://us02web.zoom.us/j/84142755738?pwd=cEFCcEozdWhUNGNuRGM0QTg5V29OZz09

Meeting-ID: 841 4275 5738, Kenncode: 107037

www.astridbruggemann.com

Astrid Brüggemann beschäftigt sich intensiv mit Zukunftsskills. Sie ist Schnell-Lese-Trainerin und hält viele Vorträge über ChatGPT.

Firmenkontakt

Astrid Brüggemann

Astrid Brüggemann

Ettalstraße 40a

81377 München

017656874212

ab@astridbruggemann.com

https://astridbruggemann.com

Bildquelle: Bild von Alexandra_Koch auf Pixabay