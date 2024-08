Check Point und Westcon-Comstor erschließen Channelpartnern neue Wachstumschancen im AWS Marketplace

Ausbau der Partnerschaft ermöglicht Resellern den Vertrieb des Cybersecurity-Portfolios von Check Point im AWS Marketplace

Paderborn – 30. Juli 2024 Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, baut die langjährige Partnerschaft mit Check Point, einem Anbieter führender KI- und Cloud-nativer Cybersecurity-Plattformen, weiter aus: Eine jüngst gezeichnete Vereinbarung ermöglicht es Resellerpartnern, die Check Point-Produkte einfach und effizient über den AWS Marketplace zu beziehen und von attraktiven Wachstumschancen zu profitieren.

Westcon-Comstor ist damit der erste und aktuell einzige Distributor außerhalb der USA, der die Check Point-Produkte im AWS Marketplace anbietet. Der Vertrieb der Check Point-Lösungen über den AWS Marketplace erschließt Resellerpartnern in den EMEA- und APAC-Regionen eine ganze Reihe von Vorzügen: von der schnelleren Abwicklung von Transaktionen über die höhere Zahl von Abschlüssen und höhere Margen bis hin zu effizienteren Verkaufsprozessen.

„Die Vereinbarung hebt unsere lange und erfolgreiche Geschäftsbeziehung mit Check Point strategisch auf einen ganz neuen Level“, so Rene Klein, Executive Vice President Westcon Europe bei Westcon-Comstor. „Immer mehr Endkunden entscheiden sich dafür, Software und Services über Cloud-Marketplaces zu beziehen – also wollen wir als Distributor unseren Partnern die Möglichkeit bieten, all die marktführenden Lösungen in unserem Portfolio komfortabel über den AWS Marketplace zu beschaffen. Der Ausbau der Partnerschaft mit Check Point ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.“

„Wir freuen uns sehr darauf, die Partnerschaft mit Westcon-Comstor auszubauen, um die Marktstellung unserer Infinity-Plattform – und damit auch der Quantum-, CloudGuard- und Harmony-Lösungen – weiter zu stärken“, erklärt Francisco Criado, VP Worldwide Partner Ecosystem bei Check Point. „Check Point und Westcon-Comstor haben es sich beide auf die Fahne geschrieben, den Betrieb und das Management des Security-Stacks zu vereinfachen und Kunden mit leistungsfähigen, KI-gestützten Lösungen zu schützen. Viele Channelpartner stehen vor der Herausforderung, den steigenden Anforderungen des Cloud-Zeitalters Rechnung zu tragen – und wir geben ihnen die Tools dafür an die Hand.“

Die Zeichnung der AWS-Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit der letzten Monate:

– Zum Ende des Geschäftsjahres 2023 hatten Westcon-Comstor und Check Point ihre weltweite Vertriebspartnerschaft auf den Vertrieb von Managed Security Services ausgeweitet, um die MSSPs unter den Channelpartnern optimal beim Ausbau ihres Geschäfts unterstützen zu können.

– Im Februar war der VAD von Check Point im Rahmen der „CPX 2024″ in Wien als “ EMEA-Distributor des Jahres“ ausgezeichnet worden. Dabei hob der Cybersecurity-Anbieter das hohe Engagement des Distributors hervor, das nachhaltig zum Wachstum beider Unternehmen beigetragen habe.

Interessierten Check Point Resellern sowie Partnern, die Check Point Partner oder Check Point MSSP werden möchten, steht das Check Point Team bei Westcon unter checkpoint.de@westcon.com für alle Fragen zum Hersteller und zur Zusammenarbeit mit AWS zur Verfügung.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabel Navarra

Heidturmweg 70

33100 Paderborn

+49 (0) 5251 1456 176



https://www.westconcomstor.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de