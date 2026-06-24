Checkmarx als Leader im Gartner Magic Quadrant for Software Supply Chain Security eingestuft

FRANKFURT, 24. Juni 2026 – Checkmarx, Marktführer für autonome, Cloud-native Anwendungssicherheit, wurde im Gartner Magic Quadrant for Software Supply Chain Security 2026 als Leader eingestuft. Nach Ansicht von Checkmarx bestätigt die Einstufung den ganzheitlichen Ansatz des Unternehmens, Risiken entlang der gesamten Software- und KI-Lieferkette mit der Plattform Checkmarx One zu adressieren.

Im Rahmen der Analyse bewertete Gartner die Anbieter anhand zweier zentraler Kriterien: Vollständigkeit der Vision (Completeness of Vision) und Umsetzungsfähigkeit (Ability to Execute). Nach Auffassung von Checkmarx bestätigt die Einstufung als Leader die Innovationskraft des Unternehmens bei der Erkennung von Risiken in der Software-Lieferkette sowie die Fähigkeit, Unternehmen mit komplexen Software-Abhängigkeiten einen messbaren geschäftlichen Mehrwert zu bieten.

„Supply Chain Security gehört zu den Kernaufgaben moderner Anwendungssicherheit“, so Sandeep Johri, CEO von Checkmarx. „Unternehmen benötigen Transparenz und Governance über ihre gesamte Software- und KI-Lieferkette – von Open-Source-Abhängigkeiten bis hin zu KI-Komponenten. Genau das liefert unsere Plattform. Für uns bestätigt die Einstufung unseren Ansatz, umfassende und praxisnahe Sicherheitsfunktionen nahtlos in die Workflows von Entwicklungsteams zu integrieren.“

Mit Checkmarx One bündelt das Unternehmen Software Composition Analysis (SCA), Container Security, Malicious Package Detection, Secrets Detection sowie die Erstellung und Verwaltung von Software Bills of Materials (SBOMs) in einer zentralen Plattform. Ergänzt wird das Angebot durch AI Supply Chain Security mit Funktionen zur Erkennung, Analyse und Verwaltung von KI-Komponenten – darunter Modelle, Agenten, Datensätze und Elemente einer AI Bill of Materials (AI-BOM). Damit adressiert Checkmarx die neuen Sicherheitsrisiken, die durch den zunehmenden Einsatz von KI in der Softwareentwicklung entstehen.

„Im KI-Zeitalter zählt Supply Chain Security zu den zentralen Herausforderungen für Unternehmen“, ergänzt Jonathan Rende, Chief Product Officer bei Checkmarx. „Die Zahl der Angriffe steigt, Open-Source-Schwachstellen nehmen rasant zu, und zugleich entstehen völlig neue Bedrohungsvektoren im KI-Umfeld. Diese Entwicklung lässt sich nur mit einer Plattform bewältigen, die durchgängige Transparenz und präventiven Schutz bietet.“

Seit ihrer Einführung im Dezember 2021 wird Checkmarx One von Unternehmen weltweit eingesetzt. Die Plattform analysiert jeden Monat Milliarden von Codezeilen sowie Millionen von Open-Source-Paketen, Container-Images und KI-Komponenten, um Risiken entlang der Software- und KI-Lieferkette frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

Der Gartner Magic Quadrant for Software Supply Chain Security 2026 steht auf der Website von Checkmarx zum Download bereit.

Gartner, Magic Quadrant for Software Supply Chain Security, Aaron Lord, Johnny Walters, Jason Gross, 17. Juni 2026.

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Über Checkmarx

Checkmarx ist Marktführer für autonome, Cloud-native Anwendungssicherheit. Mit Checkmarx One profitieren Unternehmen von umfassendem Schutz, geringeren Entwicklungskosten und schnelleren Entwicklungszyklen. Die Plattform analysiert jährlich Billionen von Codezeilen und reduziert dabei die Schwachstellendichte um mehr als die Hälfte. Autonome Security Agents erkennen und neutralisieren KI-gestützte Bedrohungen über den gesamten Softwarelebenszyklus hinweg – und machen präventiven Schutz von Legacy-, modernen und KI-generierten Anwendungen skalierbar.

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