Checkmarx launcht kollaborativen Checkmarx Zero Research Hub mit Threat-Informationen aus der Application und Software Supply Chain Security

Sicherheitsforscher und AppSec-Verantwortliche sind eingeladen, den Research Hub zu erkunden und die Vulnerability Database zu erweitern

FRANKFURT, 11. Februar 2025 – Checkmarx, der Marktführer im Bereich Cloud-native Application Security, gibt bekannt, dass das Security-Research-Team Checkmarx Zero einen kollaborativen Application Security (AppSec) Research Hub gelauncht hat.

„Das Checkmarx Zero Team hat seine Forschungsergebnisse stets mit der Research-Community geteilt – in unserem Blog und auf über 100 Konferenzen“, so Erez Yalon, VP of Security Research bei Checkmarx. „Wir laden andere AppSec- und Software-Supply-Chain-Forscherinnen und -Forscher ein, sich unsere Vulnerability Research anzusehen, ihre eigenen Erkenntnisse beizusteuern und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um unsere Unternehmen zu schützen.“

Der Checkmarx Zero Hub liefert detaillierte, auf jahreslanger Forschung basierende Erkenntnisse, darunter:

– über 200 monatlich kuratierte Schwachstellen

– über 130 Zero-Days

– detaillierte Research Reports mit Informationen zu bösartigen Packages und Indicators of Compromise (IOCs)

Checkmarx Zero hat sich in den letzten Jahren mit der Entdeckung einiger bedeutender Schwachstellen und Bedrohungskampagnen einen Namen gemacht, darunter:

– eine Amazon Ring Schwachstelle, die Zugriff auf Kameraaufzeichnungen von Usern hätte ermöglichen können

– eine laufende Kampagne der Bedrohungsgruppe „RED-LILI“, die Hunderte bösartiger Pakete als Teil von NPM-Angriffen (Node Package Manager) auf Azure und andere Entwickler lanciert hat

– die ersten bekannten Software-Supply-Chain-Angriffe auf den Bankensektor

Weitere Informationen zum Checkmarx Zero Team finden interessierte Leserinnen und Leser unter checkmarx.com/zero oder in den sozialen Medien auf X.

Über Checkmarx

Checkmarx unterstützt die weltweit größten Unternehmen dabei, Anwendungsrisiken zu minimieren, ohne die Entwicklung zu verlangsamen. Mehr Anwendungen, schnellere Pipelines und wachsende Bedrohungen tragen zu einem sprunghaften Anstieg des Risikos bei. Checkmarx macht dem Rätselraten bei der Identifizierung und Behebung der kritischsten Schwachstellen ein Ende. Von DevOps-Pipelines bis hin zur Developer Experience erhalten AppSec-Teams, was sie brauchen, und gleichzeitig können die Entwickler so arbeiten, wie sie es möchten. So verbessert Checkmarx die Zusammenarbeit zwischen Security- und Development-Teams – und das von einer einheitlichen AppSec-Plattform aus. Unternehmen vertrauen auf Checkmarx, wenn es darum geht, mehr als eine Billion Codezeilen pro Jahr zu scannen, den ROI zu verdoppeln und die Entwicklerproduktivität bei Security-Tasks um 50 Prozent zu steigern. Checkmarx. Always Ready to Run.

