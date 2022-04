Checkmarx SCA jetzt als native Integration in JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate verfügbar

Partnerschaft zwischen JetBrains und Checkmarx ermöglicht es Entwicklern, nicht kompilierten Code einfach zu scannen, um Hunderte von potenziellen Schwachstellen von ihrem gewohnten IntelliJ IDEA Workspace aus zu erkennen und zu beheben

MÜNCHEN UND PRAG – 19. April 2022 – Checkmarx, einer der weltweit führenden Anbieter entwicklerzentrierter Application-Security-Testing-Lösungen, und JetBrains, ein Unternehmen, das ein breites Portfolio an integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) für verschiedene Programmiersprachen bietet, geben heute ihre strategische Partnerschaft und die Verfügbarkeit einer nativen Integration bekannt.

Das kostenlose Plug-in erschließt Usern den Zugang zur Checkmarx Software-Composition-Analysis-Lösung (SCA) direkt in IntelliJ IDEA Ultimate. SCA stellt den Entwicklern Security-Informationen zu den Open-Source-Paketen zur Verfügung, die direkt oder indirekt in ihren Code eingebunden sind – und ermöglicht es ihnen so, Schwachstellen während der Entwicklung und nicht erst in der Produktivumgebung zu beheben. Die Integration…

– ist ein kostenloses, userfreundliches, natives und sicheres Plug-In.

– hilft Entwicklern, sichereren Code zu schreiben, ohne den Development Cycle zu beeinträchtigen.

– fokussiert auf Open-Source-Code (direkt und indirekt) in Anwendungssoftware-Stacks.

„Mehr als fünf Millionen Devs auf der ganzen Welt nutzen IntelliJ IDEA Ultimate, um die von ihren Unternehmen benötigten Anwendungen schneller zu programmieren und bereitzustellen“, so Razi Sharir, Chief Product Officer bei Checkmarx. „Das Plug-In erweitert ihre vertraute Entwicklungsumgebung um ein leistungsstarkes Application Security Testing, ohne die Workflows beim Modern Application Development zu beeinträchtigen. Anstatt mit der Identifizierung der Schwachstellen bis nach der Bereitstellung zu warten, ermöglicht es die Integration, Anwendungen zu schützen, bevor sie kompiliert werden. Checkmarx freut sich auf die Zusammenarbeit mit JetBrains – und darauf, unsere beiden marktführenden Lösungen zu kombinieren, um echten Mehrwert für die Developer Community zu schaffen.“

Dmitry Jemerov, Head of Product IntelliJ IDEA: „Das Java-Ökosystem hatte in letzter Zeit mit einigen gravierenden Schwachstellen zu kämpfen, die weit verbreitete Frameworks betrafen – darunter Log4j und Spring. Wir freuen uns, unseren Usern Tools zur Verfügung stellen zu können, mit denen sich potenziell gefährliche Dependencies in ihren Projekten erkennen und mit nur wenigen Tastenanschlägen auf eine sichere Version updaten lassen.“

Die Checkmarx SCA-Integration ist im IntelliJ IDEA GA-Release 2022.1 verfügbar.

Weitere Informationen finden interessierte Leser hier. Zum Download geht es hier.

About JetBrains

JetBrains creates intelligent tools for software developers that are used by over 12.8 million professionals. It“s the company behind Kotlin, a modern programming language that became the officially preferred language for Android development by Google. 99 Fortune 100 companies are its customers. JetBrains has 34 products for most programming languages and technologies available, as well as team tools, including Space, an all-in-one team collaboration environment. The company is headquartered in Prague and has seven offices in total in Europe, the USA and China. For more information, please visit https://www.jetbrains.com/

Über Checkmarx

Checkmarx setzt im Application Security Testing immer neue Maßstäbe, um Security für Entwickler auf der ganzen Welt einfach und intuitiv zu halten und CISOs das notwendige Vertrauen und die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben. Als Marktführer im Bereich AppSec-Testing entwickeln wir bedienfreundliche Lösungen, die Developern und Security-Teams höchste Zuverlässigkeit, einen breiten Leistungsumfang, lückenlose Transparenz und handlungsrelevante Hinweise für die Behebung gefährlicher Schwachstellen in allen Komponenten moderner Software bieten – sowohl im eigenen Code als auch in Open Source, APIs und Infrastructure-as-Code. Mehr als 1.600 Kunden, darunter die Hälfte der Fortune 50, verlassen sich auf unsere Security-Technologie, unsere Security Research und unsere globalen Services, um sicher, schnell und skaliert zu entwickeln. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website, lesen unseren Blog oder folgen uns auf LinkedIn.

