CHEP und RTG Retail Trade Group unterzeichnen Kooperationsvertrag

Vereinbarung sorgt für mehr Effizienz in der Logistik und Akzeptanz des CHEP Mehrweg-Displays

Köln, 6. Mai 2025 – CHEP und die RTG Retail Trade Group geben ihre erweiterte Kooperation bekannt. Der weltweit führende Experte im Palettenpooling und das 2017 gegründete Händlernetzwerk bestätigten in einem Vertrag, im Bereich Supply Chain und Logistik verstärkt zusammenzuarbeiten. Durch den Rahmenvertrag bieten sich den Kooperationspartnern vielfältige Vorteile entlang ihrer Supply Chain, insbesondere durch den geschlossenen Ladungsträgerkreislauf nach dem Pooling-Prinzip.

„Wir freuen uns, mit der Vertragsunterzeichnung CHEP noch enger in unsere Handelskooperation einzubinden, was für uns optimierte Prozesse in der Lieferkette und der Logistik bedeutet. Für die Retail Trade Group bedeutet die Zusammenarbeit eine wichtige Ergänzung der ambitionierten Klimaschutzziele, in dem wir aktiv dazu beitragen die CO2 Emissionen im FMCG Bereich weiter zu reduzieren. Darüber hinaus trägt das CHEP Q+ Reusable Display wesentlich zu einer sinnvollen Kreislaufwirtschaft bei“, berichtet Dirk Jung, Geschäftsführer/Managing Director bei der RTG Retail Trade Group und verantwortlich für die Bereiche Supply Chain Management, Technischer Einkauf und Non-Food.

Verbesserte Betriebsabläufe bei Kooperationspartnern und der Industrie

Die RTG Retail Trade Group ist eine einer der größten Handelskooperationen in Deutschland, zu deren Mitgliedern die Unternehmen GLOBUS, Bartels-Langness, Bünting, Netto ApS, tegut …, Klaas & Kock und Georg Jos. Kaes zählen. Sie wurde gegründet, um die Wettbewerbsfähigkeit der Partner zu stärken. Vorrangiges Ziel ist die Effizienzsteigerung im Einkauf für Food FMCG und Non-Food sowie Funktionsbereiche wie Technischer Einkauf und Supply Chain Management zu bündeln. Hersteller aus der FMCG-Industrie erhalten Zugang zu mehr Verkaufsfläche – sowohl regional als auch bundesweit – und erreichen damit eine deutlich höhere Marktdurchdringung. Für die Industrie bedeutet die Vereinbarung zwischen CHEP und der RTG Retail Trade Group effizientere Logistikprozesse, da das Händlernetzwerk durchgängig Lieferungen auf den CHEP Lösungen befürwortet.

„Durch die Zusammenarbeit mit der RTG Retail Trade Group sehen wir uns gemeinsam auf dem richtigen Weg, die Vorteile der Kreislaufwirtschaft nicht nur effizienter zu nutzen, sondern auch durch die Verbreitung im deutschen Lebensmitteleinzelhandel unseres nachhaltigen Mehrweg-Displays, dem CHEP Q+ Reusable Display, eine noch größere positive Auswirkung auf Umwelt und Ressourcen zu erzielen,“ freut sich Stephan Horstmann, Retail Director bei CHEP Deutschland.

Über die RTG Retail Trade Group

Rund 31 Milliarden Euro Außenumsatz Food & Non-Food machen die Retail Trade Group (RTG) zu einer der größten Handelskooperationen in Deutschland. Die acht Handelsunternehmen der RTG mit insgesamt 109.000 Mitarbeitern vertreten bundesweit rund 569 SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte, 2.288 Drogeriemärkte, 4 C+C Märkte und 764 Supermärkte und Discounter. Die Partner der RTG versorgen täglich mit ihren Produkten eine Gesamtverkaufsfläche von über fünf Millionen Quadratmetern.

Weitere Informationen unter www.rtgroup.de

CHEP ist ein weltweit führender Anbieter von Lieferkettenlösungen. Gemeinsam mit Produzenten, Herstellern, Einzelhändlern und Logistikpartnern treibt CHEP den intelligenten und nachhaltigen Warenverkehr in mehr als 60 Ländern voran. Mit seinem Netzwerk für das Teilen, die Instandhaltung und das Wiederverwenden von vernetzten Paletten, Kisten und Containern unterstützt CHEP Unternehmen bei der Optimierung ihrer Lieferketten, um Kosten zu senken und die Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit zu reduzieren. Die führende Rolle von CHEP in der Kreislaufwirtschaft trägt dazu bei, Emissionen, Abfall und Einwegverpackungen zu minimieren. Das Unternehmen verbindet dies mit einem Fokus auf Resilienz, um durch Daten, Skaleneffekte und Kooperationen zukunftssichere Liefernetzwerke aufzubauen. Mit seiner operativen Exzellenz, auf die weltweit führende Marken vertrauen, beliefert CHEP hauptsächlich Kunden aus der Konsumgüterindustrie (z. B. Trockenwaren, Lebensmittel, Haushaltsartikel, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte, Frischwaren und Getränke), dem Einzelhandel, der Automobilindustrie und der allgemeinen Fertigungsindustrie. Als Teil der Brambles Group verwaltet CHEP rund 347 Millionen Paletten und Container über ein Netzwerk von mehr als 750 Service Centern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 11.000 Mitarbeiter, wobei sich die größten Niederlassungen in Nordamerika und Europa befinden.

Weitere Informationen zu CHEP finden Sie unter www.chep.com

