Cherwell Software stellt neues Programm für Managed Service Provider vor

München, 10. November 2020 – Cherwell Software, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Service-Management-Lösungen, präsentiert ein neues Partnerprogramm für Managed Service Provider (MSPs). Damit können MSPs die Einführung von intelligenter Automatisierung, hybriden Cloud-Diensten und modernem IT-Service-Management (ITSM) deutlich beschleunigen.

Das neue Programm umfasst einen umfangreicheren Support, eine optimierte Zertifizierung, neue Lizenzmodelle, virtuelle Benutzergruppen sowie eine spezielle Roadmap für MSP-Lösungen. So werden MSPs den sich stetig verändernden Bedürfnissen ihrer Kunden besser gerecht.

Neue Funktionen für eine agile IT

Mehr denn je sehen sich Unternehmen verschiedenster Branchen dazu gezwungen, ihre IT-Fähigkeiten zu modernisieren. Sie verlassen sich in der Regel auf MSPs, um Prozesse zu automatisieren, die betriebliche Effizienz zu steigern sowie eine oftmals weltweit verstreute und aus dem Homeoffice arbeitende Belegschaft bestmöglich zu unterstützen.

Genau für diese Anforderungen ist die MSP-Lösung von Cherwell konzipiert. Zudem ist sie sehr einfach zu konfigurieren, sodass MSPs viele Unternehmen und deren Tochtergesellschaften schnell hinzufügen und unterstützen können. Dadurch können parallel die Digitalisierung vorangetrieben und Betriebskosten gesenkt werden.

MSPs als Digitalisierungstreiber

“MSPs sind in der idealen Position, um die digitale Transformation ihrer Kunden voranzutreiben und für diese damit von sehr großem Wert”, sagt Ralf Lommel, Area Director DACH/EE & Benelux bei Cherwell. “Unser neues MSP-Programm wird unsere Partner weiter stärken, indem es verbesserten Support ein innovatives Konzept für die Partnerzertifizierung direkt von Cherwell aus bietet. Gleichzeitig erleichtert es die Vernetzung und Zusammenarbeit mit Hilfe unserer virtuellen Benutzergruppen. So können wir die Beziehung zu unseren MSP-Partnern vertiefen und dazu beizutragen, die Geschäftsergebnisse ihrer Kunden zu verbessern.”

Das neue MSP-Programm von Cherwell ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier.

Cherwell Software ist einer der führenden Anbieter von Enterprise Service Management-Software. Die Lösungen von Cherwell ermöglichen eine flexible Verwaltung und Automatisierung geschäftskritischer Services. So können Unternehmen etwa IT Self-Service-Portale oder Geschäftsprozesse wie das Mitarbeiter-Onboarding selbständig an die Bedürfnisse einzelner Abteilungen anpassen. Die Zusammenführung von Services auf eine einzige Low-Code-Plattform sowie eine kürzere Time-to-Value sparen Kosten und erhöhen die Mitarbeiterproduktivität. Zu den Kunden von Cherwell zählen etwa die HeidelbergCement AG, die Flughafen München GmbH und die Deutsche Bahn-Tochter Arriva PLC. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Colorado Springs (USA) verfügt über Büros in Deutschland, Großbritannien und Australien. Weltweit beschäftigt Cherwell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.cherwell.com

